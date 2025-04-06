Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Двічі впійманий на хабарях суддя із Львівщини мобілізувався в ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Двічі впійманий на хабарях суддя із Львівщини мобілізувався в ЗСУ
10 березня 2025 року суддя Лука Кріль був мобілізований
фото з відкритих джерел

Обвинувачений у хабарництві Кріль не здійснює правосуддя, однак досі формально вважається суддею та отримує заробітну плату

 

Суддя Турківського районного суду Лука Кріль, якого двічі затримували за хабарництво, мобілізувався до ЗСУ. Як інформує «Главком», про це пише NGL.media з посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду.

47-річний Лука Кріль працює у Турківському районному суді на Львівщині. Раніше він виконував обов’язки голови цього суду, оскільки залишився там єдиним суддею. У грудні 2018 року його вперше спіймали на хабарі у 1000 євро за закриття справи про нетверезе водіння. Пізніше Вища рада правосуддя відсторонила його від здійснення правосуддя, тобто від розгляду справ, проте залишила йому право видавати накази та розпорядження як голові суду.

Через рік Луку Кріля вдруге затримали на хабарі. За версією слідства, він пообіцяв обвинуваченому допомогти уникнути відповідальності в адміністративній справі. Згодом ВАКС об’єднав обидві справи Кріля в одну і уже п’ятий рік розглядає її. Зазвичай обвинувачений суддя брав участь у засіданнях ВАКС дистанційно, але на одне з останніх засідань не з’явився узагалі, тому його оштрафували на 6056 грн.

Наприкінці березня ВАКС отримав інформацію від військової частини, що 10 березня 2025 року Лука Кріль був мобілізований. З ухвали суду стає зрозуміло, що військова частина базується на Львівщині. Відтак ВАКС доручив одному з місцевих судів організувати можливість для онлайн-участі Луки Кріля в засіданнях по його справі.

Нагадаємо, що весною 2022 року парламент дозволив судам зупиняти розгляд справ за умови мобілізації обвинувачених. У справі Луки Кріля це може бути наступним кроком.

У січні цього року Вища рада правосуддя нарешті ініціювала позбавлення Луки Кріля статусу судді, однак остаточне рішення досі не ухвалене. Обвинувачений у хабарництві Кріль не здійснює правосуддя, однак досі формально вважається суддею та отримує заробітну плату – наприклад, торік він отримав 797 тис. грн.

Раніше Шевченківський районний суд Львова виніс вирок чоловіку, який надав 4000 доларів посередникам для отримання групи інвалідності. Хабар був призначений для невстановлених слідством працівників Галицької міжрайонної МСЕК.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про перші результати реформи МСЕК. 

Читайте також:

Теги: ЗСУ Львівщина суддя правосуддя парламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заміна тимчасових органів оперативно-тактичного управління на корпуси, як очікують, позитивно позначиться на ситуації на полі бою
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає Технології війни
18 березня, 12:00
Маск визнав, що DOGE «припустився деяких помилок»
Трамп почав обмежувати повноваження Маска. Що накоїв мільярдер?
7 березня, 10:09
На рахунку роти – тисячі знищених цілей, як великих, так і малих, і ця цифра зростає щодня
Українські бійці знищують окупантів завдяки нестандартним інженерним рішенням (відео)
13 березня, 21:27
Слідчий суддя дозволив Дурову залишити Францію на «кілька тижнів»
Засновник Telegram Дуров покинув Францію – AFP
15 березня, 18:36
Група була створена з метою притягнення керівництва РФ, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності
США відмовилися розслідувати воєнні злочини Путіна та його союзників – медіа
17 березня, 08:49
Сили оборони не дають окупантам закріпитися в Сумській області
Генштаб спростував інформацію про просування росіян углиб Сумщини
18 березня, 20:33
Ситуація на фронті 19 березня
Карта бойових дій в Україні станом на 19 березня 2025 року
19 березня, 00:32
У Канаді незабаром відбуватимуться вибори
У Канаді відбудуться дострокові парламентські вибори
24 березня, 04:42
Окупанти активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 27 березня 2025 року
27 березня, 00:56

Кримінал

Двічі впійманий на хабарях суддя із Львівщини мобілізувався в ЗСУ
Двічі впійманий на хабарях суддя із Львівщини мобілізувався в ЗСУ
Військовий із ПТСР вдарив в обличчя поліцейського. Суд ухвалив несподіваний вердикт
Військовий із ПТСР вдарив в обличчя поліцейського. Суд ухвалив несподіваний вердикт
На Закарпатті шахрай виманив майже сім млн грн у родини загиблого військового
На Закарпатті шахрай виманив майже сім млн грн у родини загиблого військового
Екснардеп уник вʼязниці у справі про незаконну компенсацію за житло 
Екснардеп уник вʼязниці у справі про незаконну компенсацію за житло 
Провал оборони Харківщини. Суд змінив запобіжний захід полковнику Лапіну
Провал оборони Харківщини. Суд змінив запобіжний захід полковнику Лапіну
Наркозалежна із Бахмута готувала теракт на Дніпропетровщині
Наркозалежна із Бахмута готувала теракт на Дніпропетровщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
95K
ЗСУ ліквідували ексгравця молодіжної збірної України з футзалу
70K
Буданов зробив жорстку заяву щодо деяких українців у тилу
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2025
30K
Російський доброволець, якого наказав ліквідувати Путін, пояснив, чому воює за Україну
30K
Ексміністр освіти Табачник розширює бізнес в окупації: нові деталі

Новини

Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Сьогодні, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua