Двічі впійманий на хабарях суддя із Львівщини мобілізувався в ЗСУ

Обвинувачений у хабарництві Кріль не здійснює правосуддя, однак досі формально вважається суддею та отримує заробітну плату

Суддя Турківського районного суду Лука Кріль, якого двічі затримували за хабарництво, мобілізувався до ЗСУ. Як інформує «Главком», про це пише NGL.media з посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду.

47-річний Лука Кріль працює у Турківському районному суді на Львівщині. Раніше він виконував обов’язки голови цього суду, оскільки залишився там єдиним суддею. У грудні 2018 року його вперше спіймали на хабарі у 1000 євро за закриття справи про нетверезе водіння. Пізніше Вища рада правосуддя відсторонила його від здійснення правосуддя, тобто від розгляду справ, проте залишила йому право видавати накази та розпорядження як голові суду.

Через рік Луку Кріля вдруге затримали на хабарі. За версією слідства, він пообіцяв обвинуваченому допомогти уникнути відповідальності в адміністративній справі. Згодом ВАКС об’єднав обидві справи Кріля в одну і уже п’ятий рік розглядає її. Зазвичай обвинувачений суддя брав участь у засіданнях ВАКС дистанційно, але на одне з останніх засідань не з’явився узагалі, тому його оштрафували на 6056 грн.

Наприкінці березня ВАКС отримав інформацію від військової частини, що 10 березня 2025 року Лука Кріль був мобілізований. З ухвали суду стає зрозуміло, що військова частина базується на Львівщині. Відтак ВАКС доручив одному з місцевих судів організувати можливість для онлайн-участі Луки Кріля в засіданнях по його справі.

Нагадаємо, що весною 2022 року парламент дозволив судам зупиняти розгляд справ за умови мобілізації обвинувачених. У справі Луки Кріля це може бути наступним кроком.

У січні цього року Вища рада правосуддя нарешті ініціювала позбавлення Луки Кріля статусу судді, однак остаточне рішення досі не ухвалене. Обвинувачений у хабарництві Кріль не здійснює правосуддя, однак досі формально вважається суддею та отримує заробітну плату – наприклад, торік він отримав 797 тис. грн.

Раніше Шевченківський районний суд Львова виніс вирок чоловіку, який надав 4000 доларів посередникам для отримання групи інвалідності. Хабар був призначений для невстановлених слідством працівників Галицької міжрайонної МСЕК.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про перші результати реформи МСЕК.