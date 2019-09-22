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    Події в Україні

    У Львові помер воїн із Запоріжжя

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    Боєць Олексій Сироватко - У Львові помер воїн із Запоріжжя
    Боєць Олексій Сироватко

    Олексій помер внаслідок тяжкої хвороби

    Волонтерка Наталя Арестова повідомила, що у львівському госпіталі обірвалося життя 33-річного Олексія Сироватко.

    Чоловік був бійцем харківської 92-ї окремої механізованої бригади, - написала волонтерка у своєму Facebook.

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    «19.09 від важкої хвороби у Львівському госпіталі помер солдат 92бр Сироватко Олексій Володимирович.

    Тепер йому назавжди 33роки.

    Родом солдат із Запоріжжя, там у нього росте маленька донечка.

    Повіз сина в останню дорогу безвтішний батько, Олексій був у нього єдиним сином», – написала волонтерка.

    Повідомляється, що Олексій помер внаслідок тяжкої хвороби. Без батька залишилася маленька донька.

    Нагадаємо, у Польщі в лікарні помер український військовослужбовець учасник АТО/ООС Микола Гладій.

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