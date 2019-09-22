У Львові помер воїн із Запоріжжя
Боєць Олексій Сироватко
Олексій помер внаслідок тяжкої хвороби
Волонтерка Наталя Арестова повідомила, що у львівському госпіталі обірвалося життя 33-річного Олексія Сироватко.
Чоловік був бійцем харківської 92-ї окремої механізованої бригади, - написала волонтерка у своєму Facebook.
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«19.09 від важкої хвороби у Львівському госпіталі помер солдат 92бр Сироватко Олексій Володимирович.
Тепер йому назавжди 33роки.
Родом солдат із Запоріжжя, там у нього росте маленька донечка.
Повіз сина в останню дорогу безвтішний батько, Олексій був у нього єдиним сином», – написала волонтерка.
Повідомляється, що Олексій помер внаслідок тяжкої хвороби. Без батька залишилася маленька донька.
Нагадаємо, у Польщі в лікарні помер український військовослужбовець учасник АТО/ООС Микола Гладій.