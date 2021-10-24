У Львові раптово помер проректор відомого вишу

Анатолій Мороз понад 20 років був проректором з економічних питань «Львівської політехніки»

Анатолій Мороз мав проблеми з серцем

У неділю, 24 жовтня, у віці 66 років помер багаторічний проректор Національного університету «Львівська політехніка» Анатолій Мороз.

«Надзвичайно сумна звістка сколихнула Національний університет «Львівська політехніка» – 24 жовтня передчасно відійшов у вічність багатолітній проректор з економічних питань, головний бухгалтер Анатолій Степанович Мороз», – ідеться у повідомленні на сайті університету.

«Завдяки його роботі працівники нашого Університету були впевнені, що, попри будь-яку економічну ситуацію в країні, Анатолій Мороз зробить усе можливе для фінансової стабільності Політехніки. Попри свою зайнятість, Анатолій Степанович знаходив час для наукової діяльності та заняття спортом, був завзятим футбольним уболівальником», – сказано на сайті вишу.

Як розповіли Zaxid.net у пресслужбі університету, Анатолій Мороз мав проблеми з серцем, нещодавно переніс операцію, після чого навіть повернувся на роботу. Уночі вдома йому раптово стало зле, його госпіталізували до лікарні, однак врятувати проректора не вдалося.

Анатолій Мороз упродовж 30 років забезпечував організацію економічної та господарсько-фінансової діяльності «Львівської політехніки». Понад 20 років був проректором з економічних питань.

Був удостоєний орденів «За заслуги» І–ІІІ ступенів, почесного звання «Заслужений працівник освіти України», нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України, відомчими відзнаками Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Інформацію про дату та місце прощання з Анатолієм Морозом повідомлять згодом.

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