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    Події в Україні

    У Львові шукають вибухівку у медичному закладі

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    За вказаною адресою&nbsp;виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб - У Львові шукають вибухівку у медичному закладі
    За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб

    На вулиці Личаківській у Львові, зокрема, розташований військово-медичний клінічний центр Західного регіону

    У Львові поліція перевіряє повідомлення про замінування медичного закладу на вулиці Личаківській.

    Про це повідомляє поліція міста.

    Зазначимо, що на вулиці Личаківській у Львові, зокрема, розташований військово-медичний клінічний центр Західного регіону.

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    «Анонімне повідомлення про замінування медичного закладу, розташованого на вулиці Личаківській у Львові, надійшло до поліції сьогодні, 23 вересня, близько 8:15», - йдеться у повідомленні.

    За вказаною у повідомленні адресою, як вказано, виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб.

    Як повідомлялося, 22 вересня у Києві «замінували» Південний міст.

    Нагадаємо, минулого тижня в Києві три дні підряд повідомляли про замінування будівель. Інформація не підтвердилась.

    Крім того, в середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Як повідомлялось міст хотів підірвати колишній службовець батальйону забезпечення Сил спеціальних операцій Олексій Белько. Поліція його затримала, а суд через день арештував на два місяці.

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