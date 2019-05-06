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    Події в Україні

    У Львові шукають вибухівку у восьми готелях

    • Розсилка
    У Львові шукають вибухівку у восьми готелях

    Зазначається, що повідомили про замінування будівель на вулицях Звенигородській, Городоцькій, Романчука, Князя Романа, Сербській, Тершаківців, Галицькій та проспекті Свободи

    У Львові невідомі повідомили поліцію про замінування вісьмох готелей. Про це повідомляє прес-служба поліції Львова.

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    Зазначається, що повідомили про замінування будівель на вулицях Звенигородській, Городоцькій, Романчука, Князя Романа, Сербській, Тершаківців, Галицькій та проспекті Свободи.

    «За вказаними у повідомленні адресами виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи, патрульні поліцейські та фахівці інших служб.  Правоохоронці обстежуватимуть приміщення та прилеглі до них території», - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялось про «мінування» п'яти храмів у центрі міста. Працівники поліції провели обстеження церкви святого Андрія Первозванного, храму Преображення Господнього, церкви Святої Трійці, храму Святого Андрія і Йосафата, церкви святого Андрія, церкви святих апостолів Пера і Павла. Інформація про «мінування» не підтвердилась.

    До слова, у березні львівські поліцейські затримали зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про начебто мінування залізничного вокзалу у Львові. «Мінером» виявився житель Пустомитівського району, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

    Нагадаємо, у Харкові повідомили про замінування семи готелів.

     

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