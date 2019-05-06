У Львові шукають вибухівку у восьми готелях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зазначається, що повідомили про замінування будівель на вулицях Звенигородській, Городоцькій, Романчука, Князя Романа, Сербській, Тершаківців, Галицькій та проспекті Свободи

У Львові невідомі повідомили поліцію про замінування вісьмох готелей. Про це повідомляє прес-служба поліції Львова.

Зазначається, що повідомили про замінування будівель на вулицях Звенигородській, Городоцькій, Романчука, Князя Романа, Сербській, Тершаківців, Галицькій та проспекті Свободи.

«За вказаними у повідомленні адресами виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи, патрульні поліцейські та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежуватимуть приміщення та прилеглі до них території», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось про «мінування» п'яти храмів у центрі міста. Працівники поліції провели обстеження церкви святого Андрія Первозванного, храму Преображення Господнього, церкви Святої Трійці, храму Святого Андрія і Йосафата, церкви святого Андрія, церкви святих апостолів Пера і Павла. Інформація про «мінування» не підтвердилась.

До слова, у березні львівські поліцейські затримали зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про начебто мінування залізничного вокзалу у Львові. «Мінером» виявився житель Пустомитівського району, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, у Харкові повідомили про замінування семи готелів.