Вибух міни на Одещині: море винесло на берег фрагменти тіл загиблих

Відпочивальники все одно продовжують купатися біля закритих зон, наче нічого не сталося, констатують в ОВА

Не варто заходити в море у заборонених місцях та підходити до невідомих предметів

У середу, 13 серпня, море винесло на берег фрагменти тіл людей, які загинули внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів 10 серпня. Про це пише «Главком» з посиланням на повідомлення Одеської обласної військової адміністрації.

Міна у воді не має жалю та не дає другого шансу, наголосили в ОВА. Людське життя надто цінне, щоб нехтувати правилами безпеки заради кількох хвилин у воді.

«Попри проведену роз’яснювальну роботу, офіційну заборону купання та наявність загороджувальних конструкцій і відповідних позначок в закритих зонах, сьогодні ми знову бачимо відпочивальників на цих пляжах. Наче нічого не сталося», – йдеться у повідомленні.

Обласна влада наголошує, що не варто заходити в море у заборонених місцях та підходити до невідомих предметів, адже ігнорування цих правил може призвести до нової трагедії.



Загалом лише в самому місті Одеса офіційно відкрито 30 пляжних зон та ще дві в області: в Чорноморську та селищі Приморське Ізмаїльського району.

Нагадаємо, у курортному селищі Затока Одеської області стався вибух міни, внаслідок чого загинула жінка та двоє чоловіків.

«Главком» писав, що у Румунії на пляжі курорту Ефоріє-Суд знайшли невідомий предмет, який схожий на уламок безпілотника.