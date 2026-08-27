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Україна домагатиметься повернення пенсіонерки, яка співала «Рідна мати моя» на суді в Москві

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Україна домагатиметься повернення пенсіонерки, яка співала «Рідна мати моя» на суді в Москві
Російський суд засудив Світлану Лой за перекази на підтримку ЗСУ
фото: з відкритих джерел

Лубінець готує звернення до російської сторони

Україна має намір домагатися повернення 70-річної Світлани Лой, яку російський суд засудив до 15 років колонії. Жінка родом з окупованого Токмака Запорізької області опинилася під переслідуванням РФ через перекази на підтримку українських військових. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав журналістам, передає «Главком» із посиланням на hromadske.

За словами омбудсмена, українська сторона стежила за справою Лой та зафіксувала рішення російського суду. Він наголосив, що, за наявною в України інформацією, підставою для переслідування жінки стали її фінансові перекази українським військовим.

«Наскільки нам відомо, вся її вина полягає в тому, що вона задонатила до однієї з військових частин, фізично перебуваючи на тимчасово окупованій території України», – сказав Лубінець.

Що вимагатиме Україна

Омбудсмен повідомив, що готує звернення до російської сторони. У ньому Україна порушуватиме питання повернення Світлани Лой, а також вимагатиме можливості відвідати її.

Крім того, українська сторона хоче отримати офіційні дані про стан здоров’я пенсіонерки та умови, у яких вона утримується.

«Такий запит мною напрацьовується, він буде направлений до російської завтра», – зазначив Лубінець.

За що Росія засудила пенсіонерку

За версією російського слідства, у період із січня до листопада 2024 року Світлана Лой здійснила 24 перекази на підтримку ЗСУ. Загальна сума цих переказів, за даними російської сторони, становила 63 420 рублів.

У лютому російський «суд» на окупованій частині Запорізької області призначив українці 15 років колонії. Лой оскаржила вирок, однак суд у Москві залишив його без змін.

Під час засідання перед оголошенням рішення пенсіонерка почала співати «Пісню про рушник» на слова українського поета Андрія Малишка. Пісня відома за своїм першим рядком – «Рідна мати моя».

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Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Московський апеляційний суд залишив чинним вирок 70-річній мешканці Запорізької області Світлані Лой. Російські суди засудили жінку до 15 років колонії за перекази на підтримку Збройних сил України.

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Теги: Дмитро Лубінець росія політв’язні

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