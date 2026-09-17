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«Нейтральних країн не буває»: Зеленський розповів про оборонну співпрацю з Японією

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Нейтральних країн не буває»: Зеленський розповів про оборонну співпрацю з Японією
Президент додав, що конкретний формат оборонної співпраці залежатиме від рішення японської сторони
фото: Офіс президента України

Президент заявив, що Київ зацікавлений у спільних проєктах із Токіо у сфері дронів, ППО та кібербезпеки

Україна зацікавлена у розвитку мілтек-співпраці з Японією як на рівні урядів, так і між приватними компаніями. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю японському телеканалу NHK, пише «Главком».

За його словами, понад 70% української оборонної промисловості припадає на приватний сектор, тому Київ бачить можливості для розширення двосторонньої торгівлі саме через оборонно-промислову співпрацю.

«Безумовно, ми дуже хочемо побудувати мілтек-співпрацю між Україною та Японією. Як на рівні урядів (G2G), так і на рівні бізнесу (B2B)», – сказав Зеленський.

Україна хоче укласти Drone Deal із Японією

Окремо президент заявив про зацікавленість України в укладенні з Японією Drone Deal. За словами Зеленського, потенційними напрямами співпраці можуть бути дрони для моніторингу морської обстановки, розвідки та розмінування. Також йдеться про системи протиповітряної оборони та кібербезпеку.

«Я вважаю, що ми можемо бути корисними одне одному. Ми хотіли укласти Drone Deal із Японією», – зазначив президент. Він додав, що конкретний формат оборонної співпраці залежатиме від рішення японської сторони.

Зеленський згадав про нейтралітет

Говорячи про відмінності між правовими системами України та Японії, президент наголосив на важливості оборонного сектору навіть для держав, які не мають великої армії.

«Коли йдеться про захист, нейтральних країн не буває», – сказав Зеленський.Він також зазначив, що сучасна безпека охоплює не лише військову сферу. За його словами, Україні та Японії може бути корисна співпраця також у питаннях продовольчої безпеки.

Президент подякував Японії за підтримку України та заявив про зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх відносин.

Варто нагадати, що Президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з міністром закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзером і міністром оборони Валентином Хайдіняком. Сторони обговорили підготовку українсько-словенської угоди у форматі Drone Deal.

Теги: Володимир Зеленський Японія війна Україна

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