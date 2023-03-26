У Львові вночі стався потужний вибух: що відомо
У результаті інциденту одна людина отримала травми
У ніч проти неділі, 26 березня, у Львові стався потужний вибух. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
«У Рясне-1 стався вибух в котельні, вилетіли всі вікна. Відповідні служби на місці», – сказано у повідомленні.
За попередньою інформацією, вибухнув котел. Одна людина отримала травми від уламків.
«Оператора в цей момент не було поряд. Він постраждав від уламків скла, але живий», – додав Зінкевич.
Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому стався вибух газу в багатоповерхівці. Пожежно-рятувальний підрозділ прибув на місце виклику та встановив, що стався вибух, внаслідок якого зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир, на п’ятому і сьомому поверхах пошкоджені вхідні двері квартир.
Внаслідок вибуху постраждав господар квартир.
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