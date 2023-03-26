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У Львові вночі стався потужний вибух: що відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Львові вночі стався потужний вибух: що відомо
У котельні через вибух вилетіли всі вікна
фото з відкритих джерел

У результаті інциденту одна людина отримала травми

У ніч проти неділі, 26 березня, у Львові стався потужний вибух. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

«У Рясне-1 стався вибух в котельні, вилетіли всі вікна. Відповідні служби на місці», – сказано у повідомленні.

За попередньою інформацією, вибухнув котел. Одна людина отримала травми від уламків.

«Оператора в цей момент не було поряд. Він постраждав від уламків скла, але живий», – додав Зінкевич.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому стався вибух газу в багатоповерхівці. Пожежно-рятувальний підрозділ прибув на місце виклику та встановив, що стався вибух, внаслідок якого зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир, на п’ятому і сьомому поверхах пошкоджені вхідні двері квартир.

Внаслідок вибуху постраждав господар квартир.

Теги: Ігор Зінкевич депутат вибух

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