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    Події в Україні

    У Мелітополі під час окупації гинуть десятки російських солдатів. Пояснення Арестовича

    Арестович: &laquo;Тобто, хтось там ловить нічні патрулі&raquo; - У Мелітополі під час окупації гинуть десятки російських солдатів. Пояснення Арестовича
    Арестович: «Тобто, хтось там ловить нічні патрулі»
    фото з відкритих джерел

    Арестович: «Росіянам не варто було нічого іншого й очікувати: якщо вже прийшли, то отримуйте»

    У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області продовжують помирати російські солдати. Очевидно, що загарбників у місті почали «ловити» нічні патрулі. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін live».

    За його словами, українська розвідка встановила, що в період від 20 березня по 12 квітня в окупованому Мелітополі за дивних обставин померли більше 70 російських військовослужбовців.

    Зазвичай, у окупантів виявляли вогнепальні та ножові поранення.

    «Тобто, хтось там ловить нічні патрулі», – пояснив Арестович.

    На його переконання, якщо вже дані подає Головне управління розвідки України, то це не само собою відбувається в місті.

    «Росіянам не варто було нічого іншого й очікувати: якщо вже прийшли, то отримуйте», – наголосив Арестович.

    До слова, розвідка розповіла, як українські партизани наближають перемогу.Нагадаємо, раніше «рейкові партизани» спричинили найбільшу аварію РЖД за останні роки.

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    У Мелітополі під час окупації гинуть десятки російських солдатів. Пояснення Арестовича