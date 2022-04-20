У Мелітополі під час окупації гинуть десятки російських солдатів. Пояснення Арестовича
Арестович: «Росіянам не варто було нічого іншого й очікувати: якщо вже прийшли, то отримуйте»
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області продовжують помирати російські солдати. Очевидно, що загарбників у місті почали «ловити» нічні патрулі. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін live».
За його словами, українська розвідка встановила, що в період від 20 березня по 12 квітня в окупованому Мелітополі за дивних обставин померли більше 70 російських військовослужбовців.
Зазвичай, у окупантів виявляли вогнепальні та ножові поранення.
«Тобто, хтось там ловить нічні патрулі», – пояснив Арестович.
На його переконання, якщо вже дані подає Головне управління розвідки України, то це не само собою відбувається в місті.
«Росіянам не варто було нічого іншого й очікувати: якщо вже прийшли, то отримуйте», – наголосив Арестович.
До слова, розвідка розповіла, як українські партизани наближають перемогу.Нагадаємо, раніше «рейкові партизани» спричинили найбільшу аварію РЖД за останні роки.