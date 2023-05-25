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Нацгвардія знищила один російський Су-25 і підбила ще один під Мелітополем

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нацгвардія знищила один російський Су-25 і підбила ще один під Мелітополем
Серйозно пошкоджений літак росіян був змушений зайти на аварійну посадку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Бійці відпрацювали по ворожих цілях за допомогою переносних ракетних зенітних комплексів

Бійці Нацгвардії в четвер, 25 травня, знищили з ПЗРК один російський штурмовик Су-25 і серйозно пошкодили другий. Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

За інформацією Нацгвардії, росіяни підняли Су-25 на Запорізькому напрямі для того, щоб завдати авіаударів по позиціях українських захисників. У цей час на бойовому чергуванні перебували нацгвардійці, серед яких Запорізький месник (він уже збив шість літаків ворога і є Героєм України).

Бійці відпрацювали по ворожих цілях за допомогою переносних ракетних зенітних комплексів.

«У результаті бойової роботи перший літак Су-25 повністю знищено, його пілоту вдалося катапультуватися над тимчасово окупованою територією, другий літак збив усім відомий Запорізький месник. Після його пострілу ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і змушений зайти на аварійну посадку», – йдеться в в повідомленні.

Після цього жителі Мелітополя спостерігали густий стовп диму у районі злітної смуги. Перед цим пролунали глухі вибухи.

Зазначимо, що Мелітополь знаходиться приблизно за 80 кілометрів від лінії фронту. При цьому росіяни останнім часом стали часто застосовувати керовані авіаційні бомби для атак у прифронтових районах.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення країна-агресор втратила 309 літаків.

Нагадаємо, триває 456-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Армія РФ зосередилась на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські військові атакували склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів. 

Теги: війна літак Мелітополь

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