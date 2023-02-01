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У Мелітополі сталася пожежа біля бази росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Мелітополі сталася пожежа біля бази росіян
Пожежа сталася у районі захопленого окупантами заводу «Рефма», де вони розмістили свою військову базу
Фото: Іван Федоров/Телеграм

Попередньо, вибухів не зафіксовано

Сьогодні, 1 лютого, у тимчасово окупованому Мелітополі в районі захопленого заводу «Рефма» сталася пожежа. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Сьогодні зранку жителі тимчасово окупованого Мелітополя спостерігали масштабну пожежу. Густий дим валив у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу «Рефма», де вони розмістили свою військову базу», – йдеться у повідомленні.

Попередньо, вибухів не зафіксовано. Інформація про те, що саме сталося в Мелітополі, уточнюється.

Раніше повідомлялося, що «кадировці» згвалтували у Мелітополі пропагандистку з РФ та побили оператора. Також у Мелітополі та Токмаку Запорізької області лікарні переповнені пораненими російськими солдатами

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Теги: пожежа звільнення Іван Федоров

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