У Мелітополі сталася пожежа біля бази росіян
Попередньо, вибухів не зафіксовано
Сьогодні, 1 лютого, у тимчасово окупованому Мелітополі в районі захопленого заводу «Рефма» сталася пожежа. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«Сьогодні зранку жителі тимчасово окупованого Мелітополя спостерігали масштабну пожежу. Густий дим валив у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу «Рефма», де вони розмістили свою військову базу», – йдеться у повідомленні.
Попередньо, вибухів не зафіксовано. Інформація про те, що саме сталося в Мелітополі, уточнюється.
Раніше повідомлялося, що «кадировці» згвалтували у Мелітополі пропагандистку з РФ та побили оператора. Також у Мелітополі та Токмаку Запорізької області лікарні переповнені пораненими російськими солдатами.
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