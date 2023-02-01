У Мелітополі сталася пожежа біля бази росіян

Пожежа сталася у районі захопленого окупантами заводу «Рефма», де вони розмістили свою військову базу

Попередньо, вибухів не зафіксовано

Сьогодні, 1 лютого, у тимчасово окупованому Мелітополі в районі захопленого заводу «Рефма» сталася пожежа. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«Сьогодні зранку жителі тимчасово окупованого Мелітополя спостерігали масштабну пожежу. Густий дим валив у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу «Рефма», де вони розмістили свою військову базу», – йдеться у повідомленні.

Попередньо, вибухів не зафіксовано. Інформація про те, що саме сталося в Мелітополі, уточнюється.

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Раніше повідомлялося, що «кадировці» згвалтували у Мелітополі пропагандистку з РФ та побили оператора. Також у Мелітополі та Токмаку Запорізької області лікарні переповнені пораненими російськими солдатами.