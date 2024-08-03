У мережі з’явилося фото, ймовірно, вбитого українського військовополоненого: реакція омбудсмена

Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою зафіксувати чергове порушення прав людини з боку Росії

Омбудсмен звернувся до правоохоронців із проханням перевірити особу вбитого полоненого та факт цього злочину

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через появу в мережі фотографії з імовірним тілом українського військовополоненого, якому російські окупанти відрізали голову й кінцівки. Про це омбудсмен написав у своєму телеграм-каналі.

Лубінець нагадав, що, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліцтву, насильству чи вбивству. У зв'язку з цим Лубінець терміново звернувся до:

Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою зафіксувати чергове порушення прав людини з боку Росії;

українських правоохоронних органів з проханням перевірити особу вбитого полоненого та факт цього злочину.

Уповноважений з прав людини також наголосив, що відповідальність за поводження з військовополоненими несе держава, яка їх утримує. Тобто за вбивство та каліцтво відповідальність лежить не лише на російських солдатах, а й на самій Росії.

Лубінець також звернув увагу на гібридний характер війни, яку веде Росія проти України. За його словами, розповсюджуючи такі фото та відео в соціальних мережах і вчиняючи подібні дії, Росія намагається залякати українців, як цивільних, так і військових.

Нагадаємо, що, перебуваючи у полоні, 22 липня помер захисник Маріуполя, боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Олександр Іщенко. Про це в Instagram повідомила його донька Христина Кошка. Згодом інформацію підтвердила пресслужба «Азову».