«Порядний хлопець, гарно вчиться». Знайомий розповів про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Хлопець впевнений, що підозрюваний не причетний до вбивства Фаріон

Мешканець Дніпра Ян, який живе поруч з підозрюваним у вбивстві мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон розповів у коментарі «Суспільному», що йому відомо про затриманого юнака.

За словами хлопця, вони із затриманим 18-річним юнаком раніше грали в одній команді з п’яти років. Хлопці тривалий час товаришували, зокрема, їх сім'ї дружать і до тепер.

«Дуже добре товаришуємо. Мама його інколи до нас в гості заходить», – розповідає юнак.

Ян описує підозрюваного, як «дуже порядного та розумного хлопця».

Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон фото: Facebook/Національна поліція України

«Тато воює зараз, живе з мамою, дуже порядний хлопець. Добре з ним товаришували, коли займалися в одному клубі. Він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити, я впевнений, що він такого не робив», – розповідає хлопець

Як зазначив юнак, вони з сім’єю підозрюваного живуть поруч та товаришують родинами.

❗️Місцевий житель Ян каже, з п'яти років знав затриманого, який ймовірно є причетним до вбивства Ірини Фаріон. Вони разом відвідували спортивні секції. pic.twitter.com/4jHxwkZSGE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 25, 2024

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали 18-річного хлопця. Його підозрюють у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон у Львові.

Згодом стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Правоохоронці готують затриманому 18-річному хлопцю, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон, повідомлення про підозру в умисному вбивстві.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.

Раніше Софія Семчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити із сім'єю на морі перед тим, як її вбили. «Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море. Нарешті відпочити. Ти мені телефоном казала, що хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хотіла побути з нами», – розповідає донька Фаріон. Софія Семчишин зазначила, що в останній свій день Фаріон забирала внука Дмитра із садочка.

До слова, 22 липня мешканці та гості Львова попрощалися із народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон. Похорон розпочався з прощальної панахиди у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, де зібралися рідні, друзі, колеги, військові та небайдужі львів'яни. Серед них однопартійці Фаріон: лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок та інші колишні депутати.

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Львів проводжає Ірину Фаріон фото: Павло Вуєць/glavcom.ua

Згодом траурна процесія з труною Ірини Фаріон рушила з Гарнізонного храму на Личаківський цвинтар. Процесія скандувала «Мова має значення». Поховання Фаріон завершилося близько 17:30. Присутні на похороні Ірини Фаріон заспівали гімн України на Личаківському кладовищі. Також згодом лунав гімн ОУН.