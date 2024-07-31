«Азов» підтвердив загибель воїна Іщенка в російському полоні

У копії свідоцтва про смерть, що видали в РФ, датою смерті захисника вказано 22 липня 2024 року

Пресслужба «Азову» підтвердила інформацію про загибель бійця бригади Олександра Іщенка в російському полоні. Про це повідомляє «Суспільне Донбас».

«Підтвердилась інформація про загибель бійця «Азову» Олександра Іщенка в російському полоні. Ця смерть – черговий акт звірства РФ по відношенню до військовополонених азовців. Країна-окупант вкотре підтвердила, що вона не рахується з жодними принципами моралі, нехтує всіма можливими конвенціями про ведення бойових дій і поводження з військовополоненими. У той час, як 12-та бригада «Азов» поповнює обмінний фонд російськими полоненими і дотримується усіх правил їхнього утримання, Росія кожен день катує і вбиває наших бійців», – йдеться у повідомленні.

Як пише видання, у копії свідоцтва про смерть, що видали в РФ, датою смерті захисника вказано 22 липня 2024 року. Медичне свідоцтво видане на три дні пізніше – 25 липня 2024 року. У документі написано «причина смерті не встановлена через гнилісні зміни органів, тканин трупа».

Омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Telegram, що звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ, аби отримати офіційну інформацію про смерть Олександра Іщенка, повідомили обставини і причину смерті.

«Беззаперечно про трагедію додатково повідомив МКЧХ та ООН, аби організації зафіксували факт загибелі військовополоненого і звернули увагу на умови утримання українських полонених захисників. Україна вимагає, аби РФ неухильно дотримувалася Женевських конвенцій – надавала необхідну медичну допомогу, створила змішану медичну комісію, аби це дало змогу репатріювати всіх тяжкохворих та тяжкопоранених», – написав Лубінець.

Як повідомлялося, перебуваючи у полоні, 22 липня помер захисник Маріуполя, боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Олександр Іщенко. Про це в Instagram повідомила його донька Христина Кошка.