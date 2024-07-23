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Скинув жінку з балкона та пішов спати: у Дніпрі поліція затримала підозрюваного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Скинув жінку з балкона та пішов спати: у Дніпрі поліція затримала підозрюваного
За даними слідства, чоловік застосував насилля до жінки, а згодом перекинув її через балкон багатоповерхівки
фото: Facebook/Поліція Дніпропетровської області

Від отриманих травм 44-річна жінка загинула на місці

У Дніпрі чоловік під час конфлікту почав душити жінку, а потім перекинув її через балкон на 11 поверсі. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Поліція отримала повідомлення про тіло жінки біля одного з підʼїздів будинку на вулиці Антоновича, яке надійшло увечері 21 липня, близько 21:20.

За даними слідства, після скоєного злочину чоловік пішов відпочивати. Від отриманих травм 44-річна жінка загинула на місці.

Слідчо-оперативна група поліції провела огляд місця злочину, опитала ймовірних свідків події та встановила обставини інциденту. У результаті затримали 51-річного місцевого жителя. За даними поліції, наприкінці минулого року він звільнився з місць позбавлення волі за аналогічний злочин.

Фігуранту повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Максимальне покарання – до 15 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Італії знайдено мертвою 33-річну українку Марту-Марію Огризко біля підніжжя скелі. Її 41-річний співмешканець-росіянин був заарештований за звинуваченням у жорстокому поводженні з нею. На тілі жінки виявлено травми, отримані внаслідок падіння, а також від побоїв.

До слова, у Тернополі 36-річному військовому повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Правоохоронці з’ясували, що офіцер дізнався про можливі близькі взаємини своєї дружини та 25-річного військового прикордонної служби і приїхав до нього в готель.

Під час конфлікту військовий дістав із кобури пістолет та здійснив сім пострілів у прикордонника, внаслідок чого той загинув. У цей час дружина підозрюваного перебувала вдома з дітьми.

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Теги: вбивство Дніпро жінка квартира чоловік

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