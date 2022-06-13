Рашисти обстріляли Миколаївщину: багато поранених (фото)
На Миколаївщині поранення отримали 19 людей
Російські війська продовжують атакувати території України. Зокрема, під обстріл знову попала Миколаївщина. Про це повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.
«Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під обстрілами громади Баштанського району, зокрема, Широківська та Березнегуватська. Обстрілювали і місто Миколаїв», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 19 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 262 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 51 постраждалий отримав допомогу амбулаторно.
Нагадаємо, триває 110-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів до Бахмута.
Сьогодні, 13 червня, українські захисники збили над Миколаєвом ворожий безпілотник.