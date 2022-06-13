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  4. Рашисти обстріляли Миколаївщину: багато поранених (фото)
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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Миколаївщину: багато поранених (фото)

    Окупанти обстріляли дві громади на Миколаївщині - Рашисти обстріляли Миколаївщину: багато поранених (фото)
    Окупанти обстріляли дві громади на Миколаївщині
    фото: Нацполіція

    На Миколаївщині поранення отримали 19 людей

    Російські війська продовжують атакувати території України. Зокрема, під обстріл знову попала Миколаївщина. Про це повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.

    «Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під обстрілами громади Баштанського району, зокрема, Широківська та Березнегуватська. Обстрілювали і місто Миколаїв», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 19 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

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    Рашисти обстріляли Миколаївщину: багато поранених (фото)
    Рашисти обстріляли Миколаївщину: багато поранених (фото)
    Рашисти обстріляли Миколаївщину: багато поранених (фото)
    Рашисти обстріляли Миколаївщину: багато поранених (фото)
    фото: Нацполіція


    Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 262 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 51 постраждалий отримав допомогу амбулаторно.

    Нагадаємо, триває 110-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів до Бахмута.

    Сьогодні, 13 червня, українські захисники збили над Миколаєвом ворожий безпілотник.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Миколаївщину: багато поранених (фото)