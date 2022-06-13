Рашисти обстріляли Миколаївщину: багато поранених (фото)

Окупанти обстріляли дві громади на Миколаївщині

На Миколаївщині поранення отримали 19 людей

Російські війська продовжують атакувати території України. Зокрема, під обстріл знову попала Миколаївщина. Про це повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.

«Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під обстрілами громади Баштанського району, зокрема, Широківська та Березнегуватська. Обстрілювали і місто Миколаїв», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 19 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.





Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 262 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 51 постраждалий отримав допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, триває 110-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів до Бахмута.

Сьогодні, 13 червня, українські захисники збили над Миколаєвом ворожий безпілотник.