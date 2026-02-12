Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На війні загинув військовий та ексдепутат від партії Ляшка Роман Каліш

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
На війні загинув військовий та ексдепутат від партії Ляшка Роман Каліш
Олег Ляшко поділився світлиною із загиблим побратимом
фото: Олег Ляшко/Facebook

Олег Ляшко розповів про полеглого побратима та колегу

На фронті загинув військовий Роман Каліш. Військовослужбовець свого часу був члегом Радикальної партії Олега Ляшка. Про загибель свого побратима повідомив екснардеп Олег Ляшко, пише «Главком». 

Олег Ляшко розповів про свого побратима Романа Каліша, з яким він познайомився ще у 2014 році у Запоріжжі. За словами Ляшка, Роман Каліш служив у СБУ, після служби пішов на пенсію у званні підполковника. 

Також Роман Каліш очолив та був членом Радикальної партії Олега Ляжка. «Коли почалася велика війна – знову, як і багато з нас, мобілізувався і зі зброєю в руках захищав Україну. Вчора Роман загинув від під*р дрона. Вічна памʼять Герою», – написав Олег Ляшко.

Колишній нардеп поділився світлиною із загиблим побратимом, що датується 2014 роком. На фото Ляшко та Каліш на другий день звільнення Слов’янська встановлюють державний прапор України на будівлі СБУ. 

Нагадаємо, що Олег Ляшко служить у батальйоні безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. У 2025 році його призначили командиром батальйону. За даними, отриманими від 63-ї ОМБР, лейтенант Олег Ляшко за два роки служби в бригаді почав «одразу почав глибоко вдаватися в суть безпілотних систем та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість».

До слова, нещодавно президент Володимир Зеленський відзначив держнагородами українських військових, серед них – екснардеп Олег Ляшко Наразі старший лейтенант Ляшко є командиром батальйону безпілотних систем 63 окремої механізованої бригади. Він отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Читайте також:

Теги: Олег Ляшко депутат війна військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Донбас після війни: європейський досвід управління конфліктними територіями
Донбас після війни: європейський досвід управління конфліктними територіями
15 сiчня, 12:13
Любомир Мікало (на фото посередині)
42 доби в оточенні. Історія Героя України, який знищив три десятки росіян на Сумщині
24 сiчня, 20:00
Нині триває 1425-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2026 року
18 сiчня, 08:14
Єгор Соболєв пішов добровольцем на війну в перші дні повномасштабного вторгнення
Комбат пояснив, чому безпілотні підрозділи вимушені самі розробляти дрони
28 сiчня, 16:41
Нині триває 1438-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року
31 сiчня, 08:16
Politico розкритикувало позицію генсека НАТО щодо оборони Європи
Politico розкритикувало позицію генсека НАТО щодо оборони Європи
4 лютого, 03:27
Шлях Володимира Векліча як бойового офіцера почався ще з часів АТО (ООС)
Керував обороною лівого берега міста Куп'янськ. Згадаймо Володимира Векліча
28 сiчня, 09:00
З 2018 року обвинувачений орендував нежитлові приміщення, які не пристосовані для утримання диких тварин
Суд покарав власника левиць, які втекли: деталі
31 сiчня, 09:30
Діаспора в Австралії запланувала мітинги до роковин великої війни
Українці в Австралії оголосили серію акцій до річниці повномасштабної війни
Сьогодні, 10:52

Суспільство

На війні загинув військовий та ексдепутат від партії Ляшка Роман Каліш
На війні загинув військовий та ексдепутат від партії Ляшка Роман Каліш
Новий рекорд дальності: українські дрони поцілили Ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону
Новий рекорд дальності: українські дрони поцілили Ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону
Милованов та Гончаренко обматюкали один одного через скандал навколо «Укрпошти»
Милованов та Гончаренко обматюкали один одного через скандал навколо «Укрпошти»
«Укрзалізниця» у деяких регіонах запровадила тимчасові обмеження: на скільки можуть затримуватися потяги
«Укрзалізниця» у деяких регіонах запровадила тимчасові обмеження: на скільки можуть затримуватися потяги
Масована атака ворога цієї ночі знеструмила столицю та три області – Укренерго
Масована атака ворога цієї ночі знеструмила столицю та три області – Укренерго
Брав участь у звільненні Ізюма та Куп’янська. Згадаймо Ярослава Намісняка
Брав участь у звільненні Ізюма та Куп’янська. Згадаймо Ярослава Намісняка

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua