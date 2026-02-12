На війні загинув військовий та ексдепутат від партії Ляшка Роман Каліш

Олег Ляшко розповів про полеглого побратима та колегу

На фронті загинув військовий Роман Каліш. Військовослужбовець свого часу був члегом Радикальної партії Олега Ляшка. Про загибель свого побратима повідомив екснардеп Олег Ляшко, пише «Главком».

Олег Ляшко розповів про свого побратима Романа Каліша, з яким він познайомився ще у 2014 році у Запоріжжі. За словами Ляшка, Роман Каліш служив у СБУ, після служби пішов на пенсію у званні підполковника.

Також Роман Каліш очолив та був членом Радикальної партії Олега Ляжка. «Коли почалася велика війна – знову, як і багато з нас, мобілізувався і зі зброєю в руках захищав Україну. Вчора Роман загинув від під*р дрона. Вічна памʼять Герою», – написав Олег Ляшко.

Колишній нардеп поділився світлиною із загиблим побратимом, що датується 2014 роком. На фото Ляшко та Каліш на другий день звільнення Слов’янська встановлюють державний прапор України на будівлі СБУ.

Нагадаємо, що Олег Ляшко служить у батальйоні безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. У 2025 році його призначили командиром батальйону. За даними, отриманими від 63-ї ОМБР, лейтенант Олег Ляшко за два роки служби в бригаді почав «одразу почав глибоко вдаватися в суть безпілотних систем та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість».

До слова, нещодавно президент Володимир Зеленський відзначив держнагородами українських військових, серед них – екснардеп Олег Ляшко Наразі старший лейтенант Ляшко є командиром батальйону безпілотних систем 63 окремої механізованої бригади. Він отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.