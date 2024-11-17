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У Миколаєві загинули дві жінки внаслідок атаки «шахедів»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Миколаєві загинули дві жінки внаслідок атаки «шахедів»
З 04:30 ворог декількома хвилями атакував Миколаїв дронами-камікадзе типу Shahed 131/136
фото: ДСНС

Пошкоджено приватні житлові будинки, легкові автомобілі, торговий центр, об’єкт інфраструктури

Сьогодні, 17 листопада, внаслідок російського обстрілу України у Миколаєві загинуло дві жінки. Про це повідомив очільник міста Віталій Кім у Telegram.

Так, з 04:30 ворог декількома хвилями атакував місто дронами-камікадзе типу Shahed 131/136. Внаслідок чого пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, об’єкт інфраструктури, повідомив мер.

У Миколаєві загинули дві жінки внаслідок атаки «шахедів» фото 1
фото: ДСНС

«Також виникло декілька пожеж. Одна жінка загинула, поранено четверо дорослих та двоє дітей», – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві загинули дві жінки внаслідок атаки «шахедів» фото 2
фото: ДСНС

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки «шахедів» загинула ще одна жінка.

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу.  Запуск ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку України було зафіксовано о 05:42. Згідно з інформацією моніторингових груп, у повітрі перебувало 17 літаків, однак не було чітко вказано, чи всі вони здійснили ракетні удари.

Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив пізніше міський голова Києва Віталій Кличко

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Теги: Telegram будинок жінка місто Віталій Кім ворог Миколаїв

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