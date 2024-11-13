DeepState: Російські війська мають просування поблизу 10 населених пунктів
Ворог знову має успіхи на фронті
Росіяни просуваються на Сході України. Про це повідомив український проект DeepState.
«Ворог просунувся біля Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України одного ракетного та 69 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 873 дрони-камікадзе, 106 КАБ та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Загалом, протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
А в понеділок 11 листопада Сили оборони відбили 5 ворожих атак на Новоіванівку в Курській області РФ.
Раніше загарбницькі війська Російської Федерації захопили українське селище Степанівка, розташоване в Краматорському районі Донецької області. За інформацією аналітиків, окупаційні сили також демонструють просування поблизу Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці.
Коментарі — 0