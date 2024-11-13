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DeepState: Російські війська мають просування поблизу 10 населених пунктів

Ірина Бура
glavcom.ua
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DeepState: Російські війська мають просування поблизу 10 населених пунктів
фото з відкритих джерел

Ворог знову має успіхи на фронті

Росіяни просуваються на Сході України. Про це повідомив український проект DeepState.

«Ворог просунувся біля Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України одного ракетного та 69 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 873 дрони-камікадзе, 106 КАБ та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Загалом, протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

А в понеділок 11 листопада Сили оборони відбили 5 ворожих атак на Новоіванівку в Курській області РФ.

Раніше загарбницькі війська Російської Федерації захопили українське селище Степанівка, розташоване в Краматорському районі Донецької області. За інформацією аналітиків, окупаційні сили також демонструють просування поблизу Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці.

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Теги: війна Україна ворог росіяни

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