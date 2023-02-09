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У Мінцифри прокоментували роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Мінцифри прокоментували роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink
Термінали супутникового зв'язку Starlink американської SpaceX в Україні функціонують без проблем
фото: www.donanimhaber.com

Нещодавно Україна отримала нову партію Starlink від уряду Німеччини

Термінали супутникового зв'язку Starlink американської SpaceX в Україні не зазнали жодних змін і працюють. Про це заявив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров агентству  «Інтерфакс-Україна».

 «Справді, кілька місяців тому були зміни у функціонуванні geofencing (геозонування). Зараз в Україні не спостерігається проблем із роботою терміналів Starlink», – прокоментував Федоров.

За його словами Starlink допомагають рятувати тисячі життів.  «Енергетична інфраструктура продовжує працювати завдяки Starlink. Лікарі проводять складні операції завдяки супутниковому зв'язку. По всій країні розгорнуто тисячі Пунктів незламності з терміналами Starlink», – заявив глава відомства.

За його словами Україна сьогодні отримала перші кілька тисяч Starlink у рамках нової партії із 10 тис. терміналів від уряду Німеччини.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи ситуацію з обмеженням використання Starlink для Збройних сил України, повідомив, що керівництву SpaceX бажано обрати на чиїй вона стороні – України та права на вільне життя, і тоді вони не вигадують, як нашкодити; або на боці Росії та її «права» на вбивства, захоплення територій.

Раніше у ЗМІ вже з'являлися повідомлення, що SpaceX обмежував роботу Starlink українських військових у зоні активних бойових дій. 

Нагадаємо президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл на конференції у Вашингтоні повідомила, що компанія вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для керування дронами в регіоні під час війни з Росією. 

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Теги: міністр партії Україна Ілон Маск SpaceX президент інфраструктура Михайло Федоров Михайло Подоляк

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