У Мінцифри прокоментували роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink

Нещодавно Україна отримала нову партію Starlink від уряду Німеччини

Термінали супутникового зв'язку Starlink американської SpaceX в Україні не зазнали жодних змін і працюють. Про це заявив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров агентству «Інтерфакс-Україна».

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«Справді, кілька місяців тому були зміни у функціонуванні geofencing (геозонування). Зараз в Україні не спостерігається проблем із роботою терміналів Starlink», – прокоментував Федоров.

За його словами Starlink допомагають рятувати тисячі життів. «Енергетична інфраструктура продовжує працювати завдяки Starlink. Лікарі проводять складні операції завдяки супутниковому зв'язку. По всій країні розгорнуто тисячі Пунктів незламності з терміналами Starlink», – заявив глава відомства.

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За його словами Україна сьогодні отримала перші кілька тисяч Starlink у рамках нової партії із 10 тис. терміналів від уряду Німеччини.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи ситуацію з обмеженням використання Starlink для Збройних сил України, повідомив, що керівництву SpaceX бажано обрати на чиїй вона стороні – України та права на вільне життя, і тоді вони не вигадують, як нашкодити; або на боці Росії та її «права» на вбивства, захоплення територій.

Раніше у ЗМІ вже з'являлися повідомлення, що SpaceX обмежував роботу Starlink українських військових у зоні активних бойових дій.

Нагадаємо президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл на конференції у Вашингтоні повідомила, що компанія вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для керування дронами в регіоні під час війни з Росією.