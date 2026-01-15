Головна Країна Суспільство
Корпусна система у ЗСУ: Сирський повідомив про другий етап

фото: Олександр Сирський

Сирський: Де дозволяє обстановка, здійснюємо перегрупування бригад

Збройні сили України перейшли до другого етапу формування корпусної системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський підкреслив, що ключова мета такого перегрупування – щоб корпуси отримали власні комплекти військ у визначених смугах відповідальності.

«Сформовано 16 корпусів. Наразі триває другий етап – там, де дозволяє обстановка, здійснюємо перегрупування бригад, щоб корпуси отримали власні комплекти військ у визначених смугах відповідальності», – наголосив головнокомандувач.

Нагадаємо, Сирський у грудні 2025 року повідомив, що Збройні сили України завершили перехід на корпусну структуру. Всі новостворені корпуси прийняли свої смуги відповідальності, що дозволило розвантажити оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання (ОТУ та ОСУВ).

До слова, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив, що перехід Збройних сил України на корпусну систему має на меті підвищення ефективності управління та організації військ. За його словами, цей крок продиктований досвідом Сил оборони та спрямований на вдосконалення керованості та організації процесів.

Теги: Олександр Сирський ЗСУ

