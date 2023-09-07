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Прикордонники підняли український прапор над двома селами Харківщини (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники підняли український прапор над двома селами Харківщини (відео)
фото скріншот відео

Населені пункти розташовані на кордоні з РФ у так званій «сірій зоні»

На Харківщині прикордонники підняли український прапор над селами Строївка та Тополіі. Населені пункти перебувають у так званій «сірій зоні» на кордоні з Росією. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

«Бійці «Сталевого Кордону» Гвардії наступу підняли український прапор в населених пунктах Строївка та Тополі», - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в МВС, населені пункти розташовані на кордоні з РФ у так званій «сірій зоні».

«Після деокупації Харківської області, заходити на цю територію було небезпечно через замінування, але зараз прикордонники проклали шлях та підняли прапор України», – пояснили військові.

Раніше повідомлялося, що 6 вересня, російські окупанти обстріляли село Нова Гнилиця у Чугуївському районі Харківської області. Ворог атакував населений пункт забороненими касетними боєприпасами. 

 

Теги: Харківщина прапор України ворог військові окупанти прикордонники прапор

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