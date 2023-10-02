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Окупантам не вистачає колаборнатів: змушені звозити в Україну працівників з РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупантам не вистачає колаборнатів: змушені звозити в Україну працівників з РФ
Українці не хочуть працювати з росіянами
фото: EPA

Росіяни не можуть укомплектувати свої фейкові органи на тимчасово окупованих територіях

Окупанти продовжують звозити на тимчасово окуповані території України працівників з Росії, бо досі не можуть укомплектувати свої фейкові органи на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

«До тимчасово окупованого Бердянська з Амурської області РФ був відряджений «гастролер» для того, щоб очолити «слідчий комітет» в місті. Черговим каральним органом окупантів буде керувати міхаіл олєйнік з російського міста Райчихінська», – розповідають у ЦНС.

Якщо практика ставити «керівника» з органів Росії для окупантів свідома, то рядовий склад росіяни хотіли набрати на місяцях. Проте окупаційні адміністрації в Україні не можуть найти достатню кількість колаборантів.

Тож росіяни змушені продовжити системну практику відряджень працівників з території Росії на тимчасово окуповані українські території.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях окупанти не змогли знайти достатньої кількості спостерігачів на «вибори» серед місцевих і тому змушені завозити їх із території РФ.

За законодавством РФ існують так звані «громадські спостерігачі», і право так називатись має лише член «громадської палати» – дорадчого органу, який контролює диктатор Путін, адже він та призначені ним «губернатори» затверджують керівний склад палати у РФ.

Саме такі «громадські спостерігачі» з РФ й спостерігають за «виборами» на ТОТ, адже місцеві палати окупанти щойно створили та не знайшли туди достатньої кількості охочих. Це доводить те, що місцеве населення не бажає співпрацювати з окупантами.

Раніше повідомлялося, що Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня. Як свідчать пропагандисти, відбуватимуться вибори «депутатів законодавчих зборів та представницьких органів муніципальних утворень».

Теги: окуповані території окупація росіяни

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