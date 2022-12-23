У Марокко сталися потужні вибухи на території газосховища (відео)

На території газосховища спалахнули п'ять автоцистерн

У місті Мохамедія в Марокко пролунали вибухи на території газосховища, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомляє місцевий портал Hespress.

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«Займання виникло приблизно о 18:00 за місцевим часом 22 грудня (близько 20:00 за київським часом). Як уточнює портал із посиланням на владу міста, до 20:30 пожежу вдалося взяти під контроль. Ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

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Зайнялися п'ять із семи автоцистерн, у кожній з яких знаходилося 8 т палива. За даними джерела Hespress, до спалаху міг призвести витік газу. Розпочато розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії стався потужний вибух на газопроводі.