Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Марокко сталися потужні вибухи на території газосховища (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Марокко сталися потужні вибухи на території газосховища (відео)
Внаслідок вибухів ніхто не постраждав
фото скріншот відео

На території газосховища спалахнули п'ять автоцистерн

У місті Мохамедія в Марокко пролунали вибухи на території газосховища, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомляє місцевий портал Hespress.

«Займання виникло  приблизно о 18:00 за місцевим часом 22 грудня (близько 20:00 за київським часом). Як уточнює портал із посиланням на владу міста, до 20:30 пожежу вдалося взяти під контроль. Ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Зайнялися п'ять із семи автоцистерн, у кожній з яких знаходилося 8 т палива. За даними джерела Hespress, до спалаху міг призвести витік газу. Розпочато розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії стався потужний вибух на газопроводі.

Теги: Марокко газ вибух пожежа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух на аеродромі в Каховці: Генштаб назвав втрати ворога
Вибух на аеродромі в Каховці: Генштаб назвав втрати ворога
Вчора, 19:37
Вибух на Кримському мосту прогримів 8 жовтня
Вибух на Кримському мосту: ФСБ затримала вже 22 росіян, їх катують
21 грудня, 16:02
Церемонія відкриття газопроводу Baltic Pipe відбулася 27 вересня
«Епоха домінування Росії завершується». Польща відкрила газопровід із Норвегії
27 вересня, 15:13

Соціум

У Марокко сталися потужні вибухи на території газосховища (відео)
У Марокко сталися потужні вибухи на території газосховища (відео)
У Москві горить військова частина (відео)
У Москві горить військова частина (відео)
Стало відомо, скільки Пригожин щомісяця витрачає коштів на війну проти України
Стало відомо, скільки Пригожин щомісяця витрачає коштів на війну проти України
США можуть вперше провести тренування військових ЗСУ на своїй території
США можуть вперше провести тренування військових ЗСУ на своїй території
Ритимуть окопи. Влада Бєлгородщини оголосила про набір добровольців
Ритимуть окопи. Влада Бєлгородщини оголосила про набір добровольців
Падіння ракети у Польщі. Стало відомо, коли будуть результати розслідування
Падіння ракети у Польщі. Стало відомо, коли будуть результати розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
78K
Байден готовий зустрітись із Путіним, але є одна умова
29K
Кремль офіційно відреагував на візит Зеленського в США привселюдною лайкою (відео) 
20K
Кремль зробив тривожну заяву через поранені сідниці Рогозіна
20K
Макрон різко відповів критикам «гарантій безпеки» для РФ
17K
Пентагон повідомив, скільки часу потрібно ЗСУ, щоб освоїти ЗРК Patriot

Новини

Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
Вчора, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту