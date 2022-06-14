«Теракт проти Сальдо»: інформацію екснардепа спростували губернатор і сам зрадник

Херсонський посіпака окупантів Володимир Сальдо живий, вибуху його автомобіля взагалі не було

Вибух автомобіля очільника окупаційної «адміністрації Херсонської області» виявився фейком

Нарожний депутат VIII скликання, нині військовослужбовець Збройних сил України Андрій Немировський написав на Facebook, що, за неперевіреними даними, у Херсоні біля будівлі облдержадміністрації вибухнув автомобіль гауляйтера Володимира Сальдо. Сам Сальдо і його охоронці нібито потрапили до реанімації.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута у коментарі «Главкому» заявив, що «інформація про підрив службового автомобіля Сальдо не відповідає дійсності».

Лагута зазначив, що як такого вибуху взагалі не було.

Пізніше сам Сальдо у відеозверненні спростував вибух його службового автомобіля.

Нагадаємо, що 11 червня херсонський колаборант Володимир Сальдо отримав російський паспорт.

А сьогодні, 14 червня, Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність його партії «Блок Володимира Сальдо».