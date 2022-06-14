«Теракт проти Сальдо»: інформацію екснардепа спростували губернатор і сам зрадник
Вибух автомобіля очільника окупаційної «адміністрації Херсонської області» виявився фейком
Нарожний депутат VIII скликання, нині військовослужбовець Збройних сил України Андрій Немировський написав на Facebook, що, за неперевіреними даними, у Херсоні біля будівлі облдержадміністрації вибухнув автомобіль гауляйтера Володимира Сальдо. Сам Сальдо і його охоронці нібито потрапили до реанімації.
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута у коментарі «Главкому» заявив, що «інформація про підрив службового автомобіля Сальдо не відповідає дійсності».
Лагута зазначив, що як такого вибуху взагалі не було.
Пізніше сам Сальдо у відеозверненні спростував вибух його службового автомобіля.
Нагадаємо, що 11 червня херсонський колаборант Володимир Сальдо отримав російський паспорт.
А сьогодні, 14 червня, Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність його партії «Блок Володимира Сальдо».