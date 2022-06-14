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    Події в Україні

    «Теракт проти Сальдо»: інформацію екснардепа спростували губернатор і сам зрадник

    Херсонський посіпака окупантів Володимир Сальдо живий, вибуху його автомобіля взагалі не було - «Теракт проти Сальдо»: інформацію екснардепа спростували губернатор і сам зрадник
    Херсонський посіпака окупантів Володимир Сальдо живий, вибуху його автомобіля взагалі не було
    фото з відкритих джерел

    Вибух автомобіля очільника окупаційної «адміністрації Херсонської області» виявився фейком

    Нарожний депутат VIII скликання, нині військовослужбовець Збройних сил України Андрій Немировський написав на Facebook, що, за неперевіреними даними, у Херсоні біля будівлі облдержадміністрації вибухнув автомобіль гауляйтера Володимира Сальдо. Сам Сальдо і його охоронці нібито потрапили до реанімації.

    Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута у коментарі «Главкому» заявив, що «інформація про підрив службового автомобіля Сальдо не відповідає дійсності».

    Лагута зазначив, що як такого вибуху взагалі не було.

    Пізніше сам Сальдо у відеозверненні спростував вибух його службового автомобіля.

    Нагадаємо, що 11 червня херсонський колаборант Володимир Сальдо отримав російський паспорт.

    А сьогодні, 14 червня, Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність його партії «Блок Володимира Сальдо».

    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон Володимир Сальдо окупація #stoprussia Геннадій Лагута
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    «Теракт проти Сальдо»: інформацію екснардепа спростували губернатор і сам зрадник