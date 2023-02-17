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У п’ятницю Києву скасовано обмеження споживання електроенергії

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
У п’ятницю Києву скасовано обмеження споживання електроенергії
фото ілюстративне

Захід триватиме з 00:00 до 24:00

НЕК «Укренерго» у п’ятницю, 17 лютого, в столиці проводитиме заміри потужності споживання електроенергії, щоб визначити актуальні показники. Відповідно, на одну добу в Києві будуть скасовані обмеження споживання електроенергії. Стабілізаційні чи екстрені відключення упродовж тестової доби здійснюватися не будуть. Про це повідомляє «ДТЕК Київські електромережі».

За словами енергетиків, це необхідно для визначення коректних лімітів під час застосування графіків. «Однак мережі НЕК «Укренерго» пошкоджені через обстріли та в певних енерговузлах не можуть пропустити 100% потрібної електроенергії. Щоб запобігти перевантаженню, компанія може обмежувати електропостачання в певних енерговузлах столиці. За потреби такі обмеження будуть відбуватись згідно зі стабілізаційними графіками», – уточнюють в «ДТЕК Київські електромережі».

Енергетики наголошують на тому, що у разі зникнення світла споживач має перевити статус відключення на сайті  «ДТЕК Київські електромережі», адже причиною може бути локальна аварія або ж відключення згідно з графіком у районах, де електромережа ослаблена через російські атаки.

Нагадаємо, що днями ДТЕК повідомив про те, що дефіцит електроенергії може повернутися до України у зв'язку із запланованими найближчим часом ремонтними роботами на певних блоках атомної та теплової генерації.

«Ситуація в енергосистемі покращилася через низку факторів, але її не можна назвати стабільною, тому що вже через деякий час у нас плануються регламентні роботи на деяких блоках атомної та теплової генерації, закінчиться повінь, тому ситуація змінюватиметься, і можливо, знову виникатиме дефіцит ресурсу», – сказав топменеджер ДТЕК.

Теги: Київ ДТЕК електроенергія

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