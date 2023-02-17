У п’ятницю Києву скасовано обмеження споживання електроенергії

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НЕК «Укренерго» у п’ятницю, 17 лютого, в столиці проводитиме заміри потужності споживання електроенергії, щоб визначити актуальні показники. Відповідно, на одну добу в Києві будуть скасовані обмеження споживання електроенергії. Стабілізаційні чи екстрені відключення упродовж тестової доби здійснюватися не будуть. Про це повідомляє «ДТЕК Київські електромережі».

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За словами енергетиків, це необхідно для визначення коректних лімітів під час застосування графіків. «Однак мережі НЕК «Укренерго» пошкоджені через обстріли та в певних енерговузлах не можуть пропустити 100% потрібної електроенергії. Щоб запобігти перевантаженню, компанія може обмежувати електропостачання в певних енерговузлах столиці. За потреби такі обмеження будуть відбуватись згідно зі стабілізаційними графіками», – уточнюють в «ДТЕК Київські електромережі».

Енергетики наголошують на тому, що у разі зникнення світла споживач має перевити статус відключення на сайті «ДТЕК Київські електромережі», адже причиною може бути локальна аварія або ж відключення згідно з графіком у районах, де електромережа ослаблена через російські атаки.

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Нагадаємо, що днями ДТЕК повідомив про те, що дефіцит електроенергії може повернутися до України у зв'язку із запланованими найближчим часом ремонтними роботами на певних блоках атомної та теплової генерації.

«Ситуація в енергосистемі покращилася через низку факторів, але її не можна назвати стабільною, тому що вже через деякий час у нас плануються регламентні роботи на деяких блоках атомної та теплової генерації, закінчиться повінь, тому ситуація змінюватиметься, і можливо, знову виникатиме дефіцит ресурсу», – сказав топменеджер ДТЕК.