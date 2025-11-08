У Покровську тривають важкі бої, штурмові групи ЗСУ зачищають будинок за будинком

Сили оборони України працюють безпосередньо в місті

У Покровську Донецької області продовжуються важкі бої з російськими окупантами. Загалом на напрямку з початку доби було відбито 52 атаки на українські позиції, від росіян зачищають будівлю за будівлею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу угруповання ЗСУ «Схід».

Зазначається, що загалом у зоні відповідальності угруповання було з початку доби відбито 80 російських штурмів, 52 з яких – на Покровському напрямку. В самому місті тривають ударно-пошукові дії: російських окупантів, які намагаються проникнути на північні околиці міста, виявляють та знищують.

«Сили оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють та ліквідовують ворога. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком. Особлива увага приділяється виявленню та знищенню ворожих екіпажів БпЛА», – сказано у повідомленні.

Окрім Покровська, окупанти намагаються атакувати позиції ЗСУ в районі Мирнограда. Але успіхів у росіян немає.

«Підрозділи Сил оборони впевнено тримають позиції та не дають ворогу шансів закріпитися на околицях. Логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі», – зазначили в угрупованні «Схід».

Раніше аналітики проєкту DeepState прокоментували ситуацію на Покровському напрямку на Донеччині. За їх словами, сам Покровськ не перебуває в оточенні, адже бойові дії тривають всередині міста. Однак, загроза оточення є для Мирнограда.

Нагадаємо, російські війська, схоже, наближаються до остаточного захоплення східноукраїнського міста Покровськ – перемоги, яку Володимир Путін домагається вже майже два роки, але яка далася великою ціною.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжив роботу на Донеччині, зокрема в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ. Він заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб.