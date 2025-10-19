Лінія фронту станом на 19 жовтня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1334-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 128 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2371 дрон-камікадзе та здійснили 3604 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

19 жовтня станом на 22:00 відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили 11 штурмових дій окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав два авіаудари, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснив 129 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.

Противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки.

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив три наступальні дії у бік Піщаного. Дві атаки ще тривають.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники п’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє та Мирне.

На Слов'янському напрямку

Один ворожий штурм відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

17 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, українські захисники відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку

Окупанти 53 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник намагався просунутися у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Агресор 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Орестопіль, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка. Сім боєзіткнень ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку

Ворог здійснив три невдалі атаки в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку

Ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

