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Академія Путіна готує 6 тис. «фахівців» для окупаційних адміністрацій

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Академія Путіна готує 6 тис. «фахівців» для окупаційних адміністрацій
Мешканці тимчасово захоплених територій відмовляються співпрацювати з окупантами
фото з відкритих джерел

На окупованих українських територіях у загарбників виник дефіцит колаборантів

Кремль немає достатньої кількості колаборантів у тимчасово окупованих регіонах України, тому почав програму підготовки «фахівців» для роботи у місцевих «адміністраціях». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Нічого в росіянах не видає окупантів, як те, що місцеві відмовляються з ними співпрацювати. Відтак, Москві доводиться імітувати місцеве самоврядування на захоплених землях звезеними співробітниками», – йдеться в повідомленні.

Російські окупанти почали програму підготовки гауляйтерів, яка має охопити 6 тис. осіб. Підготовкою займається російська академія народного господарства при президенті РФ.

Очікується, що більшість випускників курсу становитимуть росіяни, але до 20% окупанти все ж планують набрати з місцевих колаборантів, які будуть слугувати ширмою для цього процесу.

Як повідомлялося, російська влада намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях України та планує надавати пільги росіянам, які куплять там житло.

Нещодавно РФ включила окуповані території до свого військового округу. Так росіяни прагнуть інтегрувати нещодавно окуповані території в довгострокову стратегічну позицію.

Між тим, минулого тижня у Кабміні відбулася нарада про підготовку до деокупації Криму. Український уряд вважає, що з огляду на перспективи деокупації Криму необхідно починати готувати кадри вже зараз. 

Теги: окупанти окупація росія війна

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