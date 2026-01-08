Блекаут у Дніпрі. Мер Філатов звернувся до мешканців міста з попередженням

У Дніпрі та області тривають аварійні заходи після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури

Зранку 8 січня електротранспорт у Дніпрі максимально буде замінений автобусами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Бориса Філатова.

«Зранку електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси. Для цього місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах. Шановні дніпряни, будь ласка, врахуйте це для планування поїздок», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

Міненерго зазначило, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Зауважимо, що у Дніпрі та області тривають аварійні заходи після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Міська влада перебуває на постійному зв’язку з профільними службами та енергетиками, застосовуючи всі напрацьовані в попередні роки алгоритми реагування.