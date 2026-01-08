Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Блекаут у Дніпрі. Мер Філатов звернувся до мешканців міста з попередженням

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Блекаут у Дніпрі. Мер Філатов звернувся до мешканців міста з попередженням
У Дніпрі збільшиться кількість автобусів на маршрутах
фото: vistiternivki (ілюстративне)

У Дніпрі та області тривають аварійні заходи після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури

Зранку 8 січня електротранспорт у Дніпрі максимально буде замінений автобусами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Бориса Філатова.

«Зранку електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси. Для цього місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах. Шановні дніпряни, будь ласка, врахуйте це для планування поїздок», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

Міненерго зазначило, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Зауважимо, що у Дніпрі та області тривають аварійні заходи після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Міська влада перебуває на постійному зв’язку з профільними службами та енергетиками, застосовуючи всі напрацьовані в попередні роки алгоритми реагування.

Читайте також:

Теги: громадський транспорт блекаут відключення світла Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

БпЛА уразили Саратовський НПЗ у ніч на 13 грудня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
13 грудня, 2025, 05:53
Окупанти атакували Дніпро
Атака на Дніпро та область: є поранені, виникли пожежі
13 грудня, 2025, 08:32
Троє людей застрягли на човні серед криги приблизно за 200 метрів від берега
Полтавщина: в новорічну ніч група людей застрягла на човні посеред Дніпра
2 сiчня, 05:40
У Дніпрі Bunge володіє олійноекстракційним заводом
Дніпро: РФ пошкодила завод одного з найбільших виробників рослинної олії, який належить США
5 сiчня, 15:37
Дніпрянин планував незаконно перетнути кордон з Румунією, але заблукав у горах
Дніпрянин намагався незаконно втекти до Румунії, але заблукав у лісі – деталі
6 сiчня, 19:10
Наслідки атаки на Дніпро
Атака на Дніпро. З'явились кадри з наслідками
6 сiчня, 23:34
У Дніпрі пролунав вибух до оголошення тривоги, після чого місто залишилось без електропостачання
У Дніпрі та Запоріжжі стався масштабний блекаут (оновлено)
Вчора, 22:32
У зв’язку з аварійною ситуацією всі поїзди в регіоні переведені на резервну теплотягу
«Укрзалізниця» перейшла на резервну тягу через масштабні знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Вчора, 23:22
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою
Привласнення понад 14 млн грн на утепленні шкіл у Дніпрі: сім осіб отримали підозри
25 грудня, 2025, 07:55

Події в Україні

Блекаут у Дніпрі. Мер Філатов звернувся до мешканців міста з попередженням
Блекаут у Дніпрі. Мер Філатов звернувся до мешканців міста з попередженням
Усі котельні на Запоріжжі забезпечені електроживленням
Усі котельні на Запоріжжі забезпечені електроживленням
Втрати ворога станом на 8 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2026
Блекаути у Запорізькій та Дніпропетровській областях: головне за ніч
Блекаути у Запорізькій та Дніпропетровській областях: головне за ніч

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua