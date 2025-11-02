Втрати ворога станом на 2 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 2 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 2 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 2 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 143 670 (+940) осіб;
- танків – 11 316 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23 525 (+4) од;
- артилерійських систем – 34 162 (+25) од;
- РСЗВ – 1 534 (+0) од;
- засоби ППО – 1 235 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 052 (+348) од;
- крилаті ракети – 3 917 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 290 (+121) од;
- спеціальна техніка – 3 987 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1348-й день повномасштабної війни в Україні.
