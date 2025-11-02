Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 2 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Втрати ворога станом на 2 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 316 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 2 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 2 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 2 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 143 670 (+940) осіб;
  • танків – 11 316 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 23 525 (+4) од;
  • артилерійських систем – 34 162 (+25) од;
  • РСЗВ – 1 534 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 235 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 052 (+348) од;
  • крилаті ракети – 3 917 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 290 (+121) од;
  • спеціальна техніка – 3 987 (+0) од.
Втрати ворога станом на 2 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1348-й день повномасштабної війни в Україні.

