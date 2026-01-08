Головна Країна Події в Україні
Усі котельні на Запоріжжі забезпечені електроживленням

Масштабний блекаут паралізував Запорізьку область після обстрілу російських окупантів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Подача тепла в оселі триває

На Запоріжжі всі котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Завершено перепідключення з генераторів на центральні електромережі. Подача тепла в оселі триває», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

Міненерго зазначило, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Теги: Запоріжжя Запорізька область відключення світла блекаут

