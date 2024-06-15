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Наступ РФ на Сумщині: Буданов повідомив про ситуацію в регіоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Наступ РФ на Сумщині: Буданов повідомив про ситуацію в регіоні
ЗСУ знешкоджують на Сумщині групи диверсантів
фото з відкритих джерел

За словами очільника Головного управління розвідки, наразі – важкий період

У Сумській області тривають прикордонні бої. Є вилазки ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Утім, Україна вже вжила всіх необхідних заходів. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону. 

«Але, слава богу, всі необхідні заходи вже вжиті, і такого масштабу, як відбулося (На Харківщині, – ред.), вже немає», – наголосив головний військовий розвідник.

За його словами, наразі – важкий період. Утім, «армагедону жодного не буде», зауважив Буданов.

Нагадаємо, 9 червня Кадиров заявив, що його терористи нібито захопили прикордонне село Рижівка у Сумській області. Як пояснили аналітики DeepState, насправді населений пункт фактично перебуває у «сірій зоні» й туди вже заходили російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Ба більше, ситуація в селі не змінювалась від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Згодом голова Білопільської громади Юрій Зарко спростував цю інформацію, заявивши у коментарі «Суспільному», що у Рижівці на Сумщині немає російських військ.

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Теги: Україна Кирило Буданов

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