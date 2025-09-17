Головна Країна Події в Україні
Ворог атакував Черкащину БпЛА

Ворог атакував Черкащину БпЛА
Наслідки уточнюються

У ніч на 17 вересня російські окупанти атакували Черкащину ударними безпілотниками, пише «Главком».

«Цієї ночі ворог скерував на Черкащину ударні БпЛА», – написав очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. За його словами, внаслідок ворожого обстрілу постраждала критична інфраструктура.

Наразі не повідомлялось про точні наслідки, інформація уточнюється. За даними місцевих пабліків, у населеному пункті Сміла спостерігаються перебої з електропостачанням.

Також цієї ночі у Кропивницькому пролунала серія вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, місто опинилось під атакою ворожих дронів.

Повітряні сили повідомляли, що ударні БпЛА летять курсом на Кропивницький. Згодом з'явилась інформація, що у місті було чутно вибухи.

Місцеві пабліки поширили відео, на яких видніється пожежа після атаки.

Влада поки не коментувала ситуацію, наслідки обстрілу уточнюються.

