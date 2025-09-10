Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Хмельниччині окупанти зруйнували швейну фабрику: є поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Хмельниччині окупанти зруйнували швейну фабрику: є поранені
Російські війська пошкодили автозаправку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Внаслідок удару по Хмельницькому районі поранення отримали троє людей

Унаслідок ранкової ворожої атаки у Хмельницькому районі було травмовано трьох людей. Їм надається медична допомога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За словами чиновника, окупанти зруйнували швейну фабрику, пошкодили автозаправку та транспорт. Крім того, ударна хвиля вибила вікна в будинках поблизу удару. Зараз встановлюються обсяги пошкоджень. На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, окупанти вночі знову атакували Україну. Під ранок було оголошено ракетну небезпеку через пуски ракет.

Ворог цієї ночі масовано атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами Х-101, Х-59, «Калібр». За даними моніторингових каналів, основними цілями ракет стали Житомир, Вінниця, Калуш, Львів. Цілями ударних БпЛА – Польща, Луцьк, Львів, Вінниця, Донеччина, Одещина.

Унаслідок ударів по Житомирщині одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. На цей час триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Також окупанти атакували Вінницьку область ракетами, зафіксовано влучання, є один постраждалий. Під ударом крилатих ракет та «шахедів» опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури.

До слова, під час масованої атаки деякі російські ударні безпілотники залетіли на територію Польщі. «Шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол. Згодом безпілотники було збито.

Читайте також:

Теги: Хмельниччина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Сцельніков переховувався у будинку поблизу Бакоти у Камʼянець-Подільському районі
Стало відомо, чому підозрюваний у вбивстві Парубія після злочину опинився на Хмельниччині
3 вересня, 13:09
Священику, який побив чоловіка до смерті, повідомлено про підозру
Смерть військового у монастирі на Хмельниччині: священник отримав підозру
24 серпня, 04:33
У ДТП на Хмельниччині загинуло п’ять людей
ДТП з п'ятьма жертвами на Хмельниччині: підозрюваній обрано запобіжний захід
22 серпня, 04:29
Чоловік ще може оскаржити рішення про штраф в апеляційному суді
Фермер заплатить штраф за те, що його працівники не прибули до ТЦК
18 серпня, 07:44
У селі Орлинці на Хмельниччині вовки не боячись заходять на людські подвір'я
У селі на Хмельниччині жінка дивом урятувалася від вовка
16 серпня, 21:32
Чоловіку проведуть психолого-психіатричну експертизу
Відрубав матері голову та втік: поліція Хмельниччини знайшла підозрюваного у лісі
15 серпня, 20:10
Тюрін: Нагадую: безпека мешканців області – перш за все
На Хмельниччині транспорт працюватиме по-новому під час тривог
14 серпня, 21:17
Чоловік не зорієнтувався в лісі та заблукав
Поліцейські розшукали чотирьох дітей, які разом із батьком заблукали в лісі
11 серпня, 21:03
Наразі триває встановлення всіх обставин трагедії
У ДТП на Хмельниччині загинуло п’ять людей
10 серпня, 14:49

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року
На Хмельниччині окупанти зруйнували швейну фабрику: є поранені
На Хмельниччині окупанти зруйнували швейну фабрику: є поранені
Комбінований удар по Житомирщині: зʼявилися фото наслідків
Комбінований удар по Житомирщині: зʼявилися фото наслідків
Втрати ворога станом на 10 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Наймасованіша ракетна атака РФ за чотири місяці: опубліковано мапу руху повітряних цілей
Наймасованіша ракетна атака РФ за чотири місяці: опубліковано мапу руху повітряних цілей
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua