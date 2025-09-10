На Хмельниччині окупанти зруйнували швейну фабрику: є поранені

Внаслідок удару по Хмельницькому районі поранення отримали троє людей

Унаслідок ранкової ворожої атаки у Хмельницькому районі було травмовано трьох людей. Їм надається медична допомога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За словами чиновника, окупанти зруйнували швейну фабрику, пошкодили автозаправку та транспорт. Крім того, ударна хвиля вибила вікна в будинках поблизу удару. Зараз встановлюються обсяги пошкоджень. На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, окупанти вночі знову атакували Україну. Під ранок було оголошено ракетну небезпеку через пуски ракет.

Ворог цієї ночі масовано атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами Х-101, Х-59, «Калібр». За даними моніторингових каналів, основними цілями ракет стали Житомир, Вінниця, Калуш, Львів. Цілями ударних БпЛА – Польща, Луцьк, Львів, Вінниця, Донеччина, Одещина.

Унаслідок ударів по Житомирщині одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. На цей час триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Також окупанти атакували Вінницьку область ракетами, зафіксовано влучання, є один постраждалий. Під ударом крилатих ракет та «шахедів» опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури.

До слова, під час масованої атаки деякі російські ударні безпілотники залетіли на територію Польщі. «Шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол. Згодом безпілотники було збито.