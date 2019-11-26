На Луганщині у канаві знайшли мертвим ветерана АТО



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Юрій Гундара служив в українському війську з 2013 року

Тіло Юрія Гундари близько 10 днів пролежало у канаві, неподалік від селища

У Луганській області в одному із сіл в канаві знайшли тіло ветерана АТО Юрія Гундара. Обставини смерті ексвійськового невідомі, втім, припускають, що він помер від ножових поранень.

Про це повідомив письменник і блогер Валерій Ананьєв у Facebook.

Він зазначив, що за характером ран можна припустити, що його товариша зарізали. Відомо також, що тіло Юрія пролежало близько 10 днів у канаві, неподалік від селища. Поки що точні обставини смерті ветерана АТО невідомі.

«Цими вихідними Юру знайшли зарізаного в канаві, де він пролежав близько 10 днів... Юрій був би останньою людиною, яка заслуховує так загинути. Але сталося все саме так. Не знаю, чи була його смерть героїчною, але життя було героїчним – точно», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що загиблий служив у війську від 2013 року. На передовій у 2014 році він отримав осколкові поранення. За всіма правилами його мали евакуювати. Але побратими витягли з його тіла шматки металу, які вдалося, а з рештою, що застрягли між ребрами, він продовжив боронити Україну.

Ананьєв також поділився спогадами про вбитого друга і розповів, що він навіть став прототипом одного з героїв його книги «Сліди на дорозі», а також назвав його одним із найкращих людей, яких доводилося знати в житті.

«У ньому поєднувалася фізична сила і нездатність її застосувати для несправедливих дій. Повірте, для армії – це велика рідкість... Зі смертю Юри цей світ став біднішим», - написав блогер.

Як повідомлялося, 9 листопада у під’їзді житлового будинку на вулиці Академіка Кіпріанова у Києві було скоєно напад на ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним «Хан» та його дружину Оксану. Обидвох госпіталізували у лікарню з травмами голови.

Згодом поліція Києва затримала двох підозрюваних у побитті подружжя.

Потерпілий ветеран АТО помер у лікарні 20 листопада від побоїв.