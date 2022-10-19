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У Полтавській області сьогодні лунатимуть вибухи та постріли

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Полтавській області сьогодні лунатимуть вибухи та постріли
фото ілюстративне

На території Кременчуцької громади заплановано проведення чергового масового технічного вибуху в одному з кар’єрів

Сьогодні, 19 жовтня, на території Полтавської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Лунін.

Також на території Кременчуцької громади заплановано проведення чергового масового технічного вибуху в одному з кар’єрів.

«Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: війна росія Україна Полтава

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