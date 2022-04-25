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    Події в Україні

    «У порівнянні з пілотом Красноярцевим серійний маніяк – дитя». Блогер про спілкування з полоненим

    Російський льотчик, який бомбив Чернігів, гірший за серійного маніяка, упевнений блогер, який робив із ним інтерв'ю - «У порівнянні з пілотом Красноярцевим серійний маніяк – дитя». Блогер про спілкування з полоненим
    Російський льотчик, який бомбив Чернігів, гірший за серійного маніяка, упевнений блогер, який робив із ним інтерв'ю
    фото: скріншот з відео

    «Ця людина бомбила Сирію, потім бомбила Україну»

    Російський пілот спокійно розповів про те, як скидав на українські міста бомби, діаметр ураження яких складає 4 км. Про це блогер Володимир Золкін, який записує інтерв’ю із полоненими, розповів у інтерв’ю «Главкому».

    Золкін порівняв полоненого пілота Олександра Красносельцева із маніяком. «Я розумію, що будь-який серійний маніяк сьогодення чи минулого порівняно з ним – це дитя. Бо це людина, яка бомбила Сирію, потім бомбила Україну», – нагадав блогер.

    За словами Золкіна, цей російський військовий чудово знав, що скинуті ним бомби могли потрапити у школи, будинки, могли знищити усе навколо.

    «Він розповідає про це спокійно. І коли я говорю, що ви ж не якийсь тупий механізм, гвинтик, що ви маєте розуміти, що ви робили, у відповідь я бачу порожнечу в очах», – описав свої враження від розмови із полоненим окупантом Володимир Золкін.

    Управління СБУ у Чернігівській області оголосило підозру начальнику повiтряно-вогневої та тактичної пiдготовки-старшому льотчику вiйськової частини 86789, громадянину Росії Олександру Красноярцеву за порушення законiв та звичаїв вiйни (ч.2 ст.438 Кримінального кодексу).

    Російському льотчику, який скидав авіаційні фугасні бомби УФЗАБ-500, УФАБ 250-270,ФАБ-500 на житлові будинки Чернігова, світить довічне позбавлення волі.

    На відео допиту Красносельцева, знятому СБУ, сам злочинець заявляв, він не думає про такі поняття як «житлові будинки і квартали»: «Є просто цілі з координатами».

    Читайте також: «Пілот Красноярцев гірше серійного маніяка». Інтерв’ю з блогером, який «допитує» полонених
    Теги: росія окупанти війна бомбардування Україна окупація #stoprussia
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    «У порівнянні з пілотом Красноярцевим серійний маніяк – дитя». Блогер про спілкування з полоненим