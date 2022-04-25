«У порівнянні з пілотом Красноярцевим серійний маніяк – дитя». Блогер про спілкування з полоненим
«Ця людина бомбила Сирію, потім бомбила Україну»
Російський пілот спокійно розповів про те, як скидав на українські міста бомби, діаметр ураження яких складає 4 км. Про це блогер Володимир Золкін, який записує інтерв’ю із полоненими, розповів у інтерв’ю «Главкому».
Золкін порівняв полоненого пілота Олександра Красносельцева із маніяком. «Я розумію, що будь-який серійний маніяк сьогодення чи минулого порівняно з ним – це дитя. Бо це людина, яка бомбила Сирію, потім бомбила Україну», – нагадав блогер.
За словами Золкіна, цей російський військовий чудово знав, що скинуті ним бомби могли потрапити у школи, будинки, могли знищити усе навколо.
«Він розповідає про це спокійно. І коли я говорю, що ви ж не якийсь тупий механізм, гвинтик, що ви маєте розуміти, що ви робили, у відповідь я бачу порожнечу в очах», – описав свої враження від розмови із полоненим окупантом Володимир Золкін.
Управління СБУ у Чернігівській області оголосило підозру начальнику повiтряно-вогневої та тактичної пiдготовки-старшому льотчику вiйськової частини 86789, громадянину Росії Олександру Красноярцеву за порушення законiв та звичаїв вiйни (ч.2 ст.438 Кримінального кодексу).
Російському льотчику, який скидав авіаційні фугасні бомби УФЗАБ-500, УФАБ 250-270,ФАБ-500 на житлові будинки Чернігова, світить довічне позбавлення волі.
На відео допиту Красносельцева, знятому СБУ, сам злочинець заявляв, він не думає про такі поняття як «житлові будинки і квартали»: «Є просто цілі з координатами».