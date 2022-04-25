«У порівнянні з пілотом Красноярцевим серійний маніяк – дитя». Блогер про спілкування з полоненим

Російський льотчик, який бомбив Чернігів, гірший за серійного маніяка, упевнений блогер, який робив із ним інтерв'ю

«Ця людина бомбила Сирію, потім бомбила Україну»

Російський пілот спокійно розповів про те, як скидав на українські міста бомби, діаметр ураження яких складає 4 км. Про це блогер Володимир Золкін, який записує інтерв’ю із полоненими, розповів у інтерв’ю «Главкому».

Золкін порівняв полоненого пілота Олександра Красносельцева із маніяком. «Я розумію, що будь-який серійний маніяк сьогодення чи минулого порівняно з ним – це дитя. Бо це людина, яка бомбила Сирію, потім бомбила Україну», – нагадав блогер.

За словами Золкіна, цей російський військовий чудово знав, що скинуті ним бомби могли потрапити у школи, будинки, могли знищити усе навколо.

«Він розповідає про це спокійно. І коли я говорю, що ви ж не якийсь тупий механізм, гвинтик, що ви маєте розуміти, що ви робили, у відповідь я бачу порожнечу в очах», – описав свої враження від розмови із полоненим окупантом Володимир Золкін.

Управління СБУ у Чернігівській області оголосило підозру начальнику повiтряно-вогневої та тактичної пiдготовки-старшому льотчику вiйськової частини 86789, громадянину Росії Олександру Красноярцеву за порушення законiв та звичаїв вiйни (ч.2 ст.438 Кримінального кодексу).

Російському льотчику, який скидав авіаційні фугасні бомби УФЗАБ-500, УФАБ 250-270,ФАБ-500 на житлові будинки Чернігова, світить довічне позбавлення волі.

На відео допиту Красносельцева, знятому СБУ, сам злочинець заявляв, він не думає про такі поняття як «житлові будинки і квартали»: «Є просто цілі з координатами».