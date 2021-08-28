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    У Рівному вибух електронної сигарети спричинив пожежу у багатоповерхівці (відео)

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    Пожежа в одній з багатоповерхівок сталася через вейп - У Рівному вибух електронної сигарети спричинив пожежу у багатоповерхівці (відео)

    Пожежа в одній з багатоповерхівок сталася через вейп

    Фото з відкритих джерел

    З багатоповерхівки евакуювали 13 людей

    Квартира в одній з багатоповерхівок Рівне спалахнула через вейп. Рятувальникам довелося евакуювати жителів. Про це повідомляє Рівне1.

    Вейп лежав на дивані в одній з квартир та заряджався, але в якийсь момент просто вибухнув. Через це загорівся диван і полум’я швидко охопило квартиру, а все навколо заволокло густим димом. Один з мешканців будинку спробував загасити полум’я, але отримав опіки. Йому надали допомогу.

    «У кімнаті лежав заряджався вейп. Ми з чоловіком були на сходах, забігли у квартиру. Діти вибігли й сказали, що побачили блискавку, і диван загорівся, швидше за все, вибухнула батарейка», – розповіла Анна, яка проживає в постраждалій квартирі.

    Прибулі на місце інциденту рятувальники евакуювали 13 осіб. Через годину пожежу загасили.

    «Ускладнення полягало в тому, що був дуже густий дим і висока температура у квартирі. Задимлення було на верхніх поверхах, навіть були повторні виклики. Поки причини пожежі з’ясовуються», – повідомив керівник оперативно-координаційного центру ДСНС Рівненської області Роман Воронко.

    Нагадаємо, на Відрадному згорів гараж разом із мотоциклом.

    Теги: пожежа вибух ДСНС рятувальники Рівне квартира
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    У Рівному вибух електронної сигарети спричинив пожежу у багатоповерхівці (відео)