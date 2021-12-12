У родині Тетяни Чорновол сталося горе

Батько ексдепутатки загинув у Єгипті

Ексдепутатка Верхоної ради України Тетяна Чорновол розповіла про біду, яка спіткала її родину. У Єгипті за нез’ясованих обставин у віці 66 років помер її батько. Про це вона повідомила на власній сторінці у Facebook.

«Мій тато Микола Чорновол загинув в Єгипті. Ми так і не знаємо, що трапилося. Відпочивав з мамою. Плавали в морі, дивилися рибок. Раптом щось сталося. Викинув маску і поплив до берега, мама побачила, що не дихає, але пливе. Мама допомогла... На мілководді став – і відключився. Люди на березі рятували, в лікарні запустили серце, що зупинилося по дорозі. Аналізи - були в нормі. Мозок був живий, серце забилося, як у спортсмена, з кожним днем ставало краще….Думали – чудо, ще трохи і прокинеться, будемо згадувати і дивуватися. Але раптом стан погіршився… Мені пояснили, що після клінічної смерті не всі прокидаються, мозок не хоче включатися…», – написала Чорновол.

Вона розповіла, що єгипетські лікарі боролися за його життя , але рідним так і не пояснили, що сталося.

Також політикиня зауважила, що мали проблеми зі страховиками, які теж не внесли ясність у причину смерті чоловіка.

«Вже не дізнаємося і вже і не важливо...», – написала ексдепутатка.

Батьки ексдепутатки

Вона повідомила, що поховають її батька у вівторок 14 грудня, на цвинтарі села Гора, де вона зараз мешка.

Чорновол зворушливо згадала, що «завжди була «татова доця» і, що батько «завжди любив згадувати, як в дитинстві, відповідала йому тим, що казала всім, що мій тато красивіший за маму ( хоча мама моя дуже красива)».

Батько Тетяни Чорновол/фото Тетяни Чорновол

«Він завжди мене беріг. Пам’ятаю, коли навіть після 20-ти років він ходив зустрічати мене біля метро, якщо я пізно поверталася і винувато посміхався, коли я сердилася… А через роки він так само завжди їздив чи ходив зустрічати мою дочку Іванку – «дідову онучку», завжди купував для неї в магазині філе червоної рибки, яку вона любила».

Вона зауважила, що батько мав міцне здоров’я і ніколи не хворів.

«Дякую тобі мій тато…Я так тебе люблю…», – написала Чорновол і додала, що батько «жив Україною, був справжнім козаком із Черкащини і виховав дітей патріотами».

Нагадаємо, напередодні у Києві помер ексдепутат Олексій Новіков, який відомий протистоянням із корпорацією ОККО та правоохоронними органами.

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