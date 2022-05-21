Через дії рашистів в Україні постраждали понад 660 дітей

В результаті збройної агресії Росії найбільше постраждало дітей у Донецькій області

Окупанти вбили в Україні 232 дитини, понад 430 – отримали поранення

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 660 дітей. З них загинули 232 дитини. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

«Станом на ранок 21 травня 2022 року понад 662 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули й понад 430 – поранені», – йдеться в повідомленні.

В результаті збройної агресії Росії найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 145;

Київській – 116;

Харківській – 102;

Чернігівській – 68;

Херсонській – 48;

Луганській – 48;

Миколаївській – 45;

Запорізькій – 28;

Сумській – 17;

Житомирській – 15;

Києві – 16.

Нагадаємо, 20 травня на Луганщині рашисти обстріляли школу у Сєвєродонецьку. Там переховувалися понад 200 людей, з них багато – дітей.

Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про те, як рашисти звірствували на захоплених територіях Харківщини, зокрема масово ґвалтували неповнолітніх.