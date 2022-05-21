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    Події в Україні

    Через дії рашистів в Україні постраждали понад 660 дітей

    В результаті збройної агресії Росії найбільше постраждало дітей у Донецькій області - Через дії рашистів в Україні постраждали понад 660 дітей

    В результаті збройної агресії Росії найбільше постраждало дітей у Донецькій області

    фото з відкритих джерел

    Окупанти вбили в Україні 232 дитини, понад 430 – отримали поранення

    З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 660 дітей. З них загинули 232 дитини. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

    «Станом на ранок 21 травня 2022 року понад 662 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули й понад 430 – поранені», – йдеться в повідомленні.

    В результаті збройної агресії Росії найбільше постраждало дітей у:

    • Донецькій області – 145;
    • Київській – 116;
    • Харківській – 102;
    • Чернігівській – 68;
    • Херсонській – 48;
    • Луганській – 48;
    • Миколаївській – 45;
    • Запорізькій – 28;
    • Сумській – 17;
    • Житомирській – 15;
    • Києві – 16.

    Нагадаємо, 20 травня на Луганщині рашисти обстріляли школу у Сєвєродонецьку. Там переховувалися понад 200 людей, з них багато – дітей.

    Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про те, як рашисти звірствували на захоплених територіях Харківщини, зокрема масово ґвалтували неповнолітніх.

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    Теги: росія окупанти діти війна Україна Людмила Денісова окупація #stoprussia
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    Через дії рашистів в Україні постраждали понад 660 дітей