Поліція розповіла про «урожай» на блокпостах за час воєнного стану

На блокпостах було встановлено понад 2,7 тис. підозрілих осіб, що можуть бути причетні до диверсійної діяльності

Від початку дії воєнного стану співробітники поліції на блокпостах виявили 909 автівок, які перебували в розшуку. Про це повідомляє МВС України у своєму Telegram-каналі.

Оперативники перевірили та встановили 341 особу, що знаходилася в розшуку. Саме завдяки роботі блокпостів також знайдено 41 безвісти зниклу особу.

Було встановлено 2713 підозрілих громадян, які, ймовірно, причетні до диверсійної та колабораційної діяльності. З них співробітникам СБУ передано 1767 осіб.

Крім цього, вилучено 600 одиниць вогнепальної зброї, 40 тисяч набоїв, 296 гранат, 157 одиниць холодної зброї.

Військовослужбовці Національної гвардії, що цілодобово чергують на 190 блокпостах, регулярно затримують диверсантів та правопорушників. Також гвардійські підрозділи розвідки впродовж минулого тижня виявили 301 ціль противника. Серед них – ворожі пункти управління, позиції окупантів, техніка та інші засоби загарбників.

Як відомо, нещодавно бійці Національної гвардії посилили блокпости у столиці. Це пов'язане із загрозою з боку білоруських диверсантів.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував питання щодо правомірності видачі поліцією повісток, зокрема під час рейдів та на блокпостах.