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У Черкасах пролунали вибухи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Черкасах пролунали вибухи
У Черкасах уранці у середу, 23 жовтня, було чути чотири вибухи
фото з відкритих джерел

Тривога на Черкащині триває вже понад шість годин

Зранку середи, 23 жовтня, у Черкасах сталася серія потужних вибухів. Понад шість годин у регіоні лунають сирени.  Про це повідомили моніторингові канали.

Наразі офіційної інформації від місцевої влади немає. Втім, начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець попереджав про загрозу безпілотників. 

«Триває атака ворожими дронами. Подбайте про свою безпеку!», – написав Табурець о 07:44 ранку. 

Нагадаємо, вночі у повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Місцевих жителів закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксуватита не викладати в мережу роботу українських захисників

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Теги: вибух Черкаси обстріл

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