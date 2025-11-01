Окупанти заборонили в'їзд електромобілів на Кримський міст: названо причину

Рішення про заборону на рух електромобілів і гібридних авто через Кримський міст, починаючи з 3 листопада, ухвалено через «загрозу терактів»

Окупаційна адміністрація Криму запровадила заборону на рух електромобілів і гібридних авто через Кримський міст, починаючи з 3 листопада. Обмеження діятиме «до особливого розпорядження», передає «Главком».

Відповідні укази підписали призначений Кремлем «глава» Криму Сергій Аксьонов і губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв 30 та 31 жовтня.

За офіційною версією російських чиновників, рішення ухвалено через «загрозу терактів». Вони стверджують, що у тягових батареях електромобілів нібито може перевозитися вибухівка.

Аксьонов заявив, що заборона запроваджена «з метою гарантування безпеки» й послався на рекомендації силових структур.

Раніше через Кримський міст уже було заборонено рух вантажівок. У штабі Краснодарського краю повідомили, що для електромобілів, гібридів і вантажного транспорту визначено «альтернативний сухопутний маршрут» – від Таганрога до Джанкоя, який проходить через окуповані території України.

Як повідомлялося, у багатьох містах тимчасово окупованого Криму старт опалювального сезону зірвано: мешканці скаржаться на відсутність тепла, а комунальні служби не встигають ліквідувати прориви на тепломережах.

За даними місцевих активістів, у кримській столиці опалення обіцяли підключити ще 20 жовтня, але до 26 жовтня багато будинків та цілих вулиць залишаються без тепла.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму продовжуються масштабні порушення прав людини. За даними Представництва президента України в Криму та прокуратури АРК, наразі окупанти утримують понад 220 політичних в’язнів, більшість із яких перебувають на території Росії.