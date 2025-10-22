Головна Країна Події в Україні
Росія вдарила по дитсадку в Харкові: поранено дітей

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Росія вдарила по дитсадку в Харкові: поранено дітей
Дрон пошкодив будівлю дошкільного закладу освіти
фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами міського голови Харкова, на цей час відомо про чотирьох поранених

Харків знову опинився під ударом російських безпілотників. Один з дронів влучив у приватний дитячий садочок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

За словами мера, окупанти атакували Холодногірський район міста. Пошкоджено дошкільний заклад освіти. «Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару – пожежа», – розповів він.

Міський голова уточнив, що усі діти були евакуйовані з садочка. За його даними, станом на 11:20 відомо про чотирьох поранених, один – без свідомості у реанімації.

За словами глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожої атаки загинув 40-річний чоловік. На цей час відомо загалом про пʼять постраждалих. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, упродовж усієї ночі російські загарбники завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Наразі у більшості областей України запроваджені аварійні відключення. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Київ балістикою та ударними дронами. Також уночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по Запоріжжю. За словами пресслужби ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі.

Крім того, ворог атакував об'єкти підприємств нафтогазової промисловості Полтавщини. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти у Миргородському районі.

До слова, окупанти атакували Одещину ударними дронами. В Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру.

