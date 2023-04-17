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У Слов'янську завершилися рятувальні роботи: 15 людей загинули, 24 поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Слов'янську завершилися рятувальні роботи: 15 людей загинули, 24 поранені
Ракетний удар по Слов'янську забрав життя 15 осіб
фото: Донецька ОВА

З-під завалів вдалося врятувати п’ятьох осіб, у тому числі 14-річну дівчинку

Рятувальні роботи у Слов'янську на пошкодженій після російського обстрілу п'ятиповерхівці завершені. Унаслідок ворожої атаки 14 квітня відомо про 15 загиблих та 24 поранених. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За уточненими даними, з-під завалів багатоповерхівки дістали 15 осіб. Із них п’ятьох, зокрема 14-річну дівчинку, вдалося врятувати. Ще 10 людей, серед яких дворічний хлопчик, загинули.

Нагадаємо, Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Окупанти спрямували по місту 8 ракет С-300. Серед жертв – дворічна дитина.

Унаслідок удару пошкоджено п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів.

До слова, завершилася 417-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 28 авіаційних ударів. Здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Донеччина Слов’янськ обстріл окупанти

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