У Слов'янську завершилися рятувальні роботи: 15 людей загинули, 24 поранені

З-під завалів вдалося врятувати п’ятьох осіб, у тому числі 14-річну дівчинку

Рятувальні роботи у Слов'янську на пошкодженій після російського обстрілу п'ятиповерхівці завершені. Унаслідок ворожої атаки 14 квітня відомо про 15 загиблих та 24 поранених. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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За уточненими даними, з-під завалів багатоповерхівки дістали 15 осіб. Із них п’ятьох, зокрема 14-річну дівчинку, вдалося врятувати. Ще 10 людей, серед яких дворічний хлопчик, загинули.

Нагадаємо, Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Окупанти спрямували по місту 8 ракет С-300. Серед жертв – дворічна дитина.

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Унаслідок удару пошкоджено п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів.

До слова, завершилася 417-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 28 авіаційних ударів. Здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.