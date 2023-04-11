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Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
Працівники стуерджують, що було все необхідне для переміщення Ан-225 у безпечне місце
фото з відкритих джерел

Двоє свідків заявили слідству, що достатньо пального для заправки Ан-225 «Мрія» перед нападом Росії

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії найбільший у світі літак «Мрія» мав бути евакуйований в німецький аеропорт «Галле» в Лейпцигу, але відповідний наказ на переліт так і не надійшов. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» Як загубили «Мрію»? Що говорять ключові свідки у скандальній справі. 

Заступник директора авіатранспортного підприємства з підготовки авіаційного персоналу ДП «Антонов», який є одним з чотирьох старших командирів повітряного судна АН-225, зазначив на допиті у правоохорнців: у його повноваження входило формування екіпажу, візування наказів на виліт літаків. Станом на 24 лютого 2022 року відповідного наказу про підготовку до вильоту літака Ан-225 не отримував.

20 травня минулого року на допиті у правоохоронців також побував заступник генерального директора ДП «Антонов» з авіаційно-транспортної та льотно-випробувальної роботи. Зокрема, перед нападом Росії він відповідав за демонтаж/монтаж авіадвигунів.

За його словами, 18 лютого 2022 року із заводу «Мотор Січ» надійшов двигун Д-18Т, який мали встановити на «Мрію». Монтаж двигуна припав на 23 лютого. Прогонка мотора пройшла успішно і літак був готовий до вильоту ввечері 23-го. Однак відповідної команди на виліт ніхто не надавав.

Також щонайменше двоє «антонівців» заявили слідству: було достатньо пального для заправки Ан-225 «Мрія» перед нападом Росії. Начальник відділу аеродромно-наземного обслуговування повідомив, що о десятій вечора 23 лютого його підлеглі закінчили заправку Ан-124. Будь-яких вказівок заправити «Мрію» йому не давали. При цьому, наголосив співробітник, були всі необхідні технічні можливості це зробити.

Нагадаємо, у кінці лютого 2022 року окупанти знищили найбільший у світі літак «Мрія». До слова, колишній капітан літака «Мрія» Дмитро Антонов розповів, що АН-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак літак знищила безвідповідальність керівництва, у тому числі і Сергія Бичкова. Його не евакуювали, хоча була можливість.

Нагадаємо, на початку квітня 2023-го  підозру у службовій недбалості одержав колишній генеральний директор державного підприємства «Антонов» Сергій Бичков. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави. Служба безпеки України зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП «Антонов», його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. І підтвердила, що двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 «Мрія».

Читайте також: Як загубили «Мрію»? Що говорять ключові свідки у скандальній справі

Теги: 24 лютого Мотор Січ аеропорт літак наказ Антонов окупанти

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