У Сумах п'яний водій маршрутки прикинувся сплячим пасажиром (відео)

Імовірно, чоловік думав, що в салоні автобуса його не помітять

Кермувальник тікав і ховався від поліції, а тоді вигадав оригінальний хід

У Сумах нетверезий водій маршрутки вирішив заховатися від правоохоронців, прикинувшись пасажиром. Про це інформує пресслужба Патрульної поліції Сумської області.

Поліцію викликав очевидець, повідомивши, що дуже п'яний чоловік за кермом пасажирського автобуса має намір від'їжджати від зупинки. Патрульні наздогнали маршрутку, проте водій не зупинився на жодний сигнал правоохоронців, а лише збільшив швидкість.

Спочатку нетверезий водій відмовлявся зупинятися на вимогу поліції, а потім зупинився, пересів у салон і прикинувся сплячим пасажиром.

Урешті чоловіка затримали, і він зізнався, що справді пив. На нього склали два протоколи: за відмову зупинитися та за відмову проходити тест на алкоголь, а також усунули від водіння.