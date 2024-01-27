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У Києві водійка, скоївши три ДТП, втікала від поліції (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві водійка, скоївши три ДТП, втікала від поліції (відео)
За кермом перебувала 29-річна жінка, а в салоні був її малолітній син
фото: Олексій Білошицький/Facebook

Водійка мала явні ознаки сп’яніння, а пройти огляд категорично відмовилася

У Києві було затримано водійку, яка скоїла три ДТП та втікала від патрульних. У салоні авто був її маленький син. Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Повідомляється, що водійка, скоївши одне ДТП, поїхала з місця. Ігноруючи вимоги поліцейських зупинитися, дорогою в’їхала ще в одну автівку, а потім ще у дві.

За кермом авто перебувала 29-річна жінка, а в салоні, на передньому сидінні, був її малолітній син, який дивом не травмувався. Це підтвердили медики, яким передали дитину.

«На місце події викликали батька та працівників ювенальної превенції. На щастя, ДТП обійшлися без травмованих», – розповів Білошицький.

У патрульній поліції повідомили, що водійка мала явні ознаки сп’яніння, а пройти огляд категорично відмовилася.

Від керування жінку відсторонили та склали:

  • три протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП),
  • два протоколи за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП),
  • протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння),
  • протокол за ч. 1 ст. 122–2 (Невиконання вимоги про зупинку),
  • винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.

«Результат – вісім адмінматеріалів та чотири потрощенних авто», – підсумував заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нагадаємо, у Польщі в аварію потрапив пасажирський автобус із України, у якому були 59 пасажирів і два водії – усі українці. Постраждали 20 людей.

Стало відомо, що аварію поблизу польсько-українського кордону, яка сталася сьогодні вранці, ймовірно, спричинило те, що нетверезий водій втратив контроль над транспортним засобом.

Як повідомлялося, у суботу, 20 січня, на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Тойота», 1994 року народження, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «Мерседес» та автобусом, який був біля зупинки громадського транспорту.

Внаслідок ДТП смертельно травмовано чоловіка, який стояв на зупинці. Пасажир автівки «Тойота» також отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано.

Теги: Олексій Білошицький аварія Київ ДТП

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